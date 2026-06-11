Urzędomat stanął w Grudziądzu. To ułatwienie dla kierowców

Odbierzemy w nim m.in. dowód rejestracyjny. W Grudziądzu postawiono pierwszy urzędomat. To klasyczny paczkomat z dodatkowymi funkcjami.

Pierwsza usługa dedykowana jest właścicielom pojazdów już zarejestrowanych w ewidencji pojazdów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odebrać stałego dowodu rejestracyjnego w godzinach pracy urzędu - wyjaśnia Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza.

Odbiór dowodu rejestracyjnego będzie jeszcze prostszy. Już podczas rejestracji pojazdu właściciel może zadeklarować chęć odebrania dokumentu z Urzędomatu, składając odpowiednie oświadczenie. Gdy dowód będzie gotowy, trafi bezpośrednio do urządzenia, a właściciel otrzyma SMS z informacją o możliwości odbioru. Dokument będzie czekał w Urzędomacie przez 48 godzin. Po upływie tego czasu nieodebrane dowody będzie można odebrać osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańców.

Takie rozwiązanie pozwolić odebrać dokument w dowolnym i dogodnym dla danego mieszkańca momencie, niekoniecznie w godzinach pracy Urzędu, pozwoli także uniknąć oczekiwania w ewentualnych kolejkach - dodaje przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Urząd wychodzi naprzeciw mieszkańcom i przenosi część swoich usług do Paczkomatów. Od teraz wnioski do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych będzie można składać za pośrednictwem dowolnego Paczkomatu InPost działającego na terenie Grudziądza. To rozwiązanie pozwoli załatwić formalności szybciej i bez konieczności odwiedzania urzędu. W ten sposób mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek o:

- rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

- rejestrację pojazdu fabrycznie nowego,

- przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terenie RP,

- wpisanie adnotacji typu: HAK, GAZ do dowodu rejestracyjnego,

- zgłoszenie zbycia pojazdu,

- wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK).

W tym celu na stronie urzad24.inpost.pl należy odnaleźć Urząd Miejski w Grudziądzu, wypełnić odpowiedni wniosek, załączyć oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w kartach usług, nadać je w dowolnym paczkomacie naterenie Grudziądza i czekać na kontakt ze strony Urzędu. Usługa ta jest odpłatna - mówi Karol Piernicki.

Mówi Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza:

Urządzenie znajduje się koło placówki urzędu przy Chełmińskiej 68.

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