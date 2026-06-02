Kolejne nagrody dla grudziądzkiego "Rywala". Weekendowe sukcesy na zawodach

W Kwiekach, podczas zawodów w ujeżdżeniu, Olga Masłowska na klaczy Bibi O dwukrotnie zwyciężyła konkurs klasy P.

Zbigniew Szrejder na Rambo DV, w Gałkowie, zajął III miejsce w konkursie C klasy (wysokość przeszkód 130 com). Podczas zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w Biskupcu liczne bezbłędne przejazdy i czołowe lokaty zajmowały Nina Babińska oraz Zofia Ruskowska. Przy tych zawodach rozegrano również zawody towarzyskie i regionalne, gdzie Patrycja Ruskowska odnotowała bardzo dobre przejazdy zajmując I miejsce ex aequo.

W Kwidzynie rozegrano zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody. Konkurs 70 cm z trafieniem w normę czasu zwyciężył Jeremi Ruloff na Sawie, zaś na miejscu drugim uplasowała się Wiktoria Karnowska na Saforze. Konkurs wyższy, zwyciężyła podopieczna Michała Masłowskiego, Aleksandra Oczachowska na klaczy Winter Queen, zaś drugie miejsce w tym konkursie zajęła Natalia Jeleniewska na Orawie. W następnym z rozegranych konkursów zawodniczki zamieniły się miejscami - w rywalizacji na czas zwyciężyła Natalia Jeleniewska, zaś Aleksandra Oczachowska uplasowała się na drugim miejscu.

