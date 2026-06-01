Policjanci z Grudziądz zatrzymali 44-latka. Zabezpieczono 8 kg amfetaminy

Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu grudziądzkiego, który był poszukiwany przez organy ścigania. Podczas czynności prowadzonych w jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze natrafili na znaczne ilości narkotyków.

Mundurowi zabezpieczyli blisko 8 kilogramów amfetaminy oraz niewielkie ilości marihuany, heroiny i grzybów halucynogennych. Według szacunków czarnorynkowa wartość przejętych substancji wynosi około 250 tysięcy złotych. Policjanci znaleźli również prawie 12 tysięcy złotych w gotówce - przekazuje Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym przedstawić mężczyźnie zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Za takie przestępstwo grozi kara od roku do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. 44-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]