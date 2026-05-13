Noc Muzeów w Grudziądzu. Nie zabraknie wątku Roberta Lewandowskiego

16 maja 2026 roku w godzinach 17.00–23.00 odbędzie się Noc Muzeów. W tym czasie będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe. Na część warsztatów obowiązują wcześniejsze zapisy.

Na początek: Godz. 17.00 / Gmach Główny, ul. Wodna 3/5 inauguracja Nocy Muzeów i otwarcie wystawy „DyploMY” – wystawa prac dyplomowych uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu Godz. 17.30 – 18.15 / Gmach Główny, ul. Wodna 3/5 koncert „My song”, fortepian – Tomasz Gust, saksofon tenorowy – Dariusz Zaleśny Godz. 18.30 – 20.00 / Gmach Główny, ul. Wodna 3/5 spotkanie z Sebastianem Staszewskim, autorem książki „Lewandowski. Prawdziwy”, połączone z wykładem Dawida Schoenwalda – „Grudziądzkie korzenie Roberta Lewandowskiego”. Sebastian Staszewski to publicysta sportowy, scenarzysta i autor książek. Były redaktor naczelny TVP Sport, a także współpracownik największych mediów sportowych w Polsce i wielokrotny korespondent na piłkarskich mistrzostwach Europy oraz mundialu. „Lewandowski. Prawdziwy” to efekt rozmów z ponad 250 osobami, których wspomnienia i opinie pozwoliły odtworzyć inspirującą, a także niełatwą historię drogi na szczyt jednego z najwybitniejszych napastników w dziejach futbolu, a jednocześnie opowiedzieć o jego słabościach, błędach, konfliktach oraz brudnej stronie sportu na najwyższym poziomie.

Poznaj wystawy w towarzystwie kuratorów: Godz. 20.00 – Sławomir Kwiatkowski „Reklama i estetyka. Szyld jako rękodzieło artystyczne” / ul. Spichrzowa 11 Godz. 20.30 – Mateusz Promiński „ĆMIELove. Ceramiczna rzeźba kameralna” / ul. Wodna 3/5 Godz. 21.00 – Łukasz Ciemiński „Prawosławni w Grudziądzu” / ul. Spichrzowa 17

Dołącz do gier, zabaw i warsztatów: Godz. 17.00 – 20.00 / ul. Spichrzowa 17 Zabawy z Kajkiem i Kokoszem – w przestrzeni wystawy „Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia”: - krzyżówki i kolorowanki dla najmłodszych; - od godziny 18.00 do 20.00 konkurs rodzinny „Tworzymy własny komiks” oraz quiz ze znajomości Kajka i Kokosza (zgłoszenia drużyn rodzinnych na konkurs przyjmowane będą w godz. 17.00-17.50 do wyczerpania liczby miejsc, w Sali z wystawą „Kajko i Kokosz…”; w konkursie mogą wziąć udział cztery drużyny – każda złożona z maks. czterech członków); Godz. 17.30 – 19.30 / Dziedziniec (w przypadku niepogody – ul. Spichrzowa 33-35) Kącik szachowy oraz stanowisko do wybijania monet. Dawne gry i zabawy z „ułańską fantazją” poprowadzi Mariusz Żebrowski (w przypadku niepogody gry plenerowe nie odbędą się). Godz. 17.30 – 19.30 / ul. Spichrzowa 17 lekcja muzealna „Z boiska na stadion” nawiązująca do wystawy „Biegnij, Bronek, biegnij! Bronisław Malinowski. Mistrz olimpijski. Lekkoatleta” Godz. 18.00 / ul. Spichrzowa 33-35 „Zgaduj z Flisem” zwiedzanie wystawy Muzeum Handlu Wiślanego z kartą zagadek; karta zagadek do pobrania w recepcji MHW; liczba kart ograniczona. Godz. 21.00 / ul. Spichrzowa 33-35 Rozświetlone spichlerze zamknięte w słoiku – warsztaty tworzenia nastrojowych lampionów; zajęcia dla uczestników od 7 r.ż.; zapisy od 4 maja 2026, tel. 56 46 590 63 w. 62 Godz. 22.00 / ul. Spichrzowa 33-35 spacer z lampionami uliczkami Grudziądza (Spichrzowa, Góra Zamkowa, Błonia nad Wisłą)

Dzień później (niedziela, 17 maja) grudziądzkie muzeum będzie nieczynne.

