GKM Grudziądz zmierzy się z najsłabszą drużyną w lidze. Znamy awizowane składy

Łukasz Piekarski
2026-05-13 13:46

Przed żużlowcami Bayersystem GKM Grudziądz mecz 6. kolejki PGE Speedway Ekstraligi. "Gołębie" zmierzą się na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa, czyli najsłabszym (jak dotąd) zespołem obecnego sezonu. Na eska.pl mamy awizowane składy.

stadion gkm grudziadz

Przełożony mecz w Rybniku

Bayersystem GKM Grudziądz po pięciu meczach ma na koncie 7 punktów, co daje mu trzecie miejsce w tabeli. Zespół zanotował trzy zwycięstwa, remis i jedną porażkę. Na drugim biegunie rozgrywek znajdują się goście, którzy pozostają bez punktów i zamykają ligę.

W barwach „Lwów” na tor w Grudziądzu powrócą Robert Miśkowiak i Jaimon Lidsey. Obaj jeszcze w sezonie 2025 reprezentowali Bayersystem GKM Grudziądz. Teraz wystąpią już przeciwko swojej byłej drużynie.

Bayersystem GKM Grudziądz:
  • 9. Michael Jepsen Jensen
  • 10. Kacper Szarszewski
  • 11. Maksym Drabik
  • 12. Max Fricke
  • 13. Wadim Tarasenko
  • 14. Kevin Iwański-Helt
  • 15. Kevin Małkiewicz
Włókniarz Częstochowa:
  • 1. Rohan Tungate
  • 2. Sebastian Szostak
  • 3. Jakub Miśkowiak
  • 4. Mads Hansen
  • 5. Jaimon Lidsey
  • 6. Franciszek Karczewski
  • 7. Szymon Ludwiczak

Początek meczu o godzinie 18. Transmisja w telewizji Canal Plus Sport. 

