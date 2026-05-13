GKM Grudziądz zmierzy się z najsłabszą drużyną w lidze. Znamy awizowane składy

Bayersystem GKM Grudziądz po pięciu meczach ma na koncie 7 punktów, co daje mu trzecie miejsce w tabeli. Zespół zanotował trzy zwycięstwa, remis i jedną porażkę. Na drugim biegunie rozgrywek znajdują się goście, którzy pozostają bez punktów i zamykają ligę.

W barwach „Lwów” na tor w Grudziądzu powrócą Robert Miśkowiak i Jaimon Lidsey. Obaj jeszcze w sezonie 2025 reprezentowali Bayersystem GKM Grudziądz. Teraz wystąpią już przeciwko swojej byłej drużynie.

Bayersystem GKM Grudziądz: 9. Michael Jepsen Jensen 10. Kacper Szarszewski 11. Maksym Drabik 12. Max Fricke 13. Wadim Tarasenko 14. Kevin Iwański-Helt 15. Kevin Małkiewicz

Włókniarz Częstochowa: 1. Rohan Tungate 2. Sebastian Szostak 3. Jakub Miśkowiak 4. Mads Hansen 5. Jaimon Lidsey 6. Franciszek Karczewski 7. Szymon Ludwiczak

Początek meczu o godzinie 18. Transmisja w telewizji Canal Plus Sport.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]