GKM Grudziądz zmierzy się z najsłabszą drużyną w lidze. Znamy awizowane składy

Bayersystem GKM Grudziądz po pięciu meczach ma na koncie 7 punktów, co daje mu trzecie miejsce w tabeli. Zespół zanotował trzy zwycięstwa, remis i jedną porażkę. Na drugim biegunie rozgrywek znajdują się goście, którzy pozostają bez punktów i zamykają ligę.
W barwach „Lwów” na tor w Grudziądzu powrócą Robert Miśkowiak i Jaimon Lidsey. Obaj jeszcze w sezonie 2025 reprezentowali Bayersystem GKM Grudziądz. Teraz wystąpią już przeciwko swojej byłej drużynie.
- 9. Michael Jepsen Jensen
- 10. Kacper Szarszewski
- 11. Maksym Drabik
- 12. Max Fricke
- 13. Wadim Tarasenko
- 14. Kevin Iwański-Helt
- 15. Kevin Małkiewicz
- 1. Rohan Tungate
- 2. Sebastian Szostak
- 3. Jakub Miśkowiak
- 4. Mads Hansen
- 5. Jaimon Lidsey
- 6. Franciszek Karczewski
- 7. Szymon Ludwiczak
Początek meczu o godzinie 18. Transmisja w telewizji Canal Plus Sport.
