Kolizja na DK 55 pod Grudziądzem. Jedna osoba trafiła do szpitala

We wtorek około godziny 9.15 na DK 55 w Białym Borze doszło do wypadku z udziałem dwóch aut osobowych. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu z ulicą Królewską.

Samochodami jechali wyłącznie kierowcy. Jeden z nich został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. W czasie działań służb droga była całkowicie zablokowana. Utrudnienia zakończyły się po godzinie 11.

Policjanci zakończyli to zdarzenie jako kolizję drogową i ukarali kierującą Volkswagenem mandatem karnym w kwocie 1500 zł oraz 10 punktami karnymi - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

