Kolizja na DK 55 pod Grudziądzem. Jedna osoba trafiła do szpitala

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-05-12 13:58

Dwa auta zderzyły się w Białym Borze koło Grudziądza. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Na czas działań służb droga była nieprzejezdna.

Zdarzenie dwóch aut w Białym Borze

i

Autor: KM PSP w Grudziądzu/ Materiały prasowe Zdarzenie dwóch aut w Białym Borze

We wtorek około godziny 9.15 na DK 55 w Białym Borze doszło do wypadku z udziałem dwóch aut osobowych. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu z ulicą Królewską.

Samochodami jechali wyłącznie kierowcy. Jeden z nich został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. W czasie działań służb droga była całkowicie zablokowana. Utrudnienia zakończyły się po godzinie 11.

Policjanci zakończyli to zdarzenie jako kolizję drogową i ukarali kierującą Volkswagenem mandatem karnym w kwocie 1500 zł oraz 10 punktami karnymi - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

O zdarzeniu drogowym mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu:
Mediateka.pl

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!
Przeczytaj także:
44 mld euro z UE napędzi polską zbrojeniówkę. WZU w Grudziądzu z szansą na duże…
policja grudziądz