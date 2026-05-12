Pracę rozpoczął komitet społeczny "Zróbmy klimat". Do wydania blisko 80 mln złotych

W Grudziądzu ruszył społeczny komitet „Zróbmy klimat”. Jego członkowie będą opiniować miejskie inwestycje. Na ich realizację miasto otrzyma 80 mln złotych z programu polsko-szwajcarskiego.
Komitet ten pełni funkcję doradczą, konsultacyjną oraz monitorującą podczas realizacji projektu. Do jego głównych zadań należy:
- - organizacja regularnych spotkań z władzami miasta oraz zespołem projektowym,
- - monitorowanie postępów i ocena działań realizowanych w ramach projektu,
- - formułowanie rekomendacji i zaleceń,
- - udział w debatach i warsztatach,
- - identyfikowanie problemów oraz proponowanie możliwych rozwiązań,
- - rekomendowanie zmian w projekcie,
- - wspieranie działań promocyjnych,
- - angażowanie mieszkańców w działania partycypacyjne.
Kto jest w komitecie?
- 1. Przedstawiciele mieszkańców Grudziądza poniżej 30. roku życia: Mateusz Orzechowski, Jakub Piątkowski, Iga Wiśniewska.
- 2. Przedstawiciele mieszkańców Grudziądza pomiędzy 30. a 60. rokiem życia: Krzysztof Gawroński, Radosław Griesa, Emilia Wesołowska-Wiśniewska.
- 3. Przedstawiciele mieszkańców Grudziądza powyżej 60. roku życia: Aleksandra Magdzińska, Marzena Malinowska, Jerzy Rabeszko.
- 4. Przedstawiciel Gminy Grudziądz: Iwona Ślusarska.
- 5. Przedstawiciel Gminy Dragacz: Oliwia Szymerowska.
- 6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Rafał Heidek, Justyna Malewska-Sempołowicz, Emilia Markot-Borkowska, Ewa Sało-Kłobukowska, Sławomir Skowroński, Natalia Szczapa.
- 7. Przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: Marcin Jędrak, Agnieszka Pietrzak, Alicja Sinicka-Olszewska.
- 8. Przedstawiciele przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu: Anna Lagowska, Mariusz Nasieniewski, Paweł Weber.
W trakcie inauguracyjnego spotkania przedstawiono informacje dotyczące koncepcji powołania Komitetu Społecznego, wręczono także akty powołania, a następnie wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu,którymi zostali odpowiednio: Justyna Malewska-Sempołowicz oraz Jerzy Rabeszko.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]