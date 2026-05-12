Pracę rozpoczął komitet społeczny "Zróbmy klimat". Do wydania blisko 80 mln złotych

Łukasz Piekarski
2026-05-12 13:24

Będą mieli wpływ na milionowe inwestycje. W Grudziądzu pracę rozpoczął społeczny komitety „Zróbmy klimat”. Do miasta w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast trafi 80 mln złotych.

Komitet społeczny Zróbmy klimat

Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu / Materiały prasowe Komitet społeczny "Zróbmy klimat" rozpoczął działanie.

W Grudziądzu ruszył społeczny komitet „Zróbmy klimat”. Jego członkowie będą opiniować miejskie inwestycje. Na ich realizację miasto otrzyma 80 mln złotych z programu polsko-szwajcarskiego.

Komitet ten pełni funkcję doradczą, konsultacyjną oraz monitorującą podczas realizacji projektu. Do jego głównych zadań należy:

  • - organizacja regularnych spotkań z władzami miasta oraz zespołem projektowym,
  • - monitorowanie postępów i ocena działań realizowanych w ramach projektu,
  • - formułowanie rekomendacji i zaleceń,
  • - udział w debatach i warsztatach,
  • - identyfikowanie problemów oraz proponowanie możliwych rozwiązań,
  • - rekomendowanie zmian w projekcie,
  • - wspieranie działań promocyjnych,
  • - angażowanie mieszkańców w działania partycypacyjne.

Kto jest w komitecie?

  • 1. Przedstawiciele mieszkańców Grudziądza poniżej 30. roku życia: Mateusz Orzechowski, Jakub Piątkowski, Iga Wiśniewska.
  • 2. Przedstawiciele mieszkańców Grudziądza pomiędzy 30. a 60. rokiem życia: Krzysztof Gawroński, Radosław Griesa, Emilia Wesołowska-Wiśniewska.
  • 3. Przedstawiciele mieszkańców Grudziądza powyżej 60. roku życia: Aleksandra Magdzińska, Marzena Malinowska, Jerzy Rabeszko.
  • 4. Przedstawiciel Gminy Grudziądz: Iwona Ślusarska.
  • 5. Przedstawiciel Gminy Dragacz: Oliwia Szymerowska.
  • 6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Rafał Heidek, Justyna Malewska-Sempołowicz, Emilia Markot-Borkowska, Ewa Sało-Kłobukowska, Sławomir Skowroński, Natalia Szczapa.
  • 7. Przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych: Marcin Jędrak, Agnieszka Pietrzak, Alicja Sinicka-Olszewska.
  • 8. Przedstawiciele przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu: Anna Lagowska, Mariusz Nasieniewski, Paweł Weber.

W trakcie inauguracyjnego spotkania przedstawiono informacje dotyczące koncepcji powołania Komitetu Społecznego, wręczono także akty powołania, a następnie wybrano przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komitetu,którymi zostali odpowiednio: Justyna Malewska-Sempołowicz oraz Jerzy Rabeszko.

Mówi prezydent Maciej Glamowski:
