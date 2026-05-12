Pędził BMW 142 km/h przez miasto. 18-latek błyskawicznie stracił prawo jazdy

Wczoraj (12.05.2026) policjanci ruchu drogowego prowadzili nocne kontrole prędkości na ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego BMW, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 142 km/h. Oznacza to przekroczenie dozwolonej prędkości o 92 km/h.

Za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec Grudziądza, posiadający prawo jazdy niespełna rok. Młody kierowca swoim skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Nadmierna prędkość w obszarze zabudowanym, szczególnie w porze nocnej, może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do dramatu - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Jak się okazało, zaledwie kilka dni wcześniej ten sam kierowca został ukarany za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Wówczas otrzymał mandat oraz 5 punktów karnych.

Aktualnie 18-latek osiągnął już limit punktów karnych przewidziany dla młodych kierowców, który wynosi 20 punktów. To pokazuje, jak szybko brak rozsądku i lekceważenie przepisów mogą doprowadzić do utraty uprawnień oraz poważnych konsekwencji prawnych - dodaje policjant.

Policjanci po raz kolejny apelują o odpowiedzialność za kierownicą. Droga nie jest miejscem do popisywania się prędkością ani sprawdzania możliwości samochodu. Brawura, szczególnie wśród młodych kierowców, wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.

