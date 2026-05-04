Policjanci z Grudziądza podsumowali majówkę na drogach. Tak wyglądają statystyki

Miniony weekend majowy był dla funkcjonariuszy ruchu drogowego czasem wzmożonej pracy. Policjanci prowadzili intensywne działania kontrolne, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

W trakcie kilku dni policjanci skontrolowali ponad 200 pojazdów. Niestety, wyniki tych działań pokazują, że wielu kierujących nadal lekceważy przepisy. Blisko 120 osób popełniło wykroczenia drogowe. To od przekroczeń prędkości po niebezpieczne zachowania na drodze - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło w piątek (01.05.2026) tuż przed godziną 11:00 na ulicy Peszkowskiego. Policjanci z grupy SPEED, patrolujący trasę średnicową nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator, ujawnili kierowcę, który znacząco przekroczył dozwoloną prędkość.

Pojazd poruszał się z prędkością 168 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią „wysuszenia samochodu po myciu” - relacjonuje Kowalczyk.

Kolejna interwencja dotyczyła 28-letniego motocyklisty, który na ulicy Włodka poruszał się motocyklem marki Suzuki, wykonując tzw. „jazdę na jednym kole”. Tego typu zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych. Dodatkowo stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy - dodaje policjant.

Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności każdego kierującego. Nadmierna prędkość, brawura czy lekceważenie przepisów mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

