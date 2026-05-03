Olimpia Grudziądz traci punkty w Chojnicach. Maleją szanse na bezpośredni awans

Grudziądzanie bardzo szybko wyszli na prowadzenie! W 8' minucie po strzale głową "Biało-zielonych" na prowadzenie wyprowadził Beniamin Czajka!

W 20' minucie było już 1:1. Po składnej akcji bramkę dla gospodarzy zdobył łotewski snajper, Valeris Sabala!

Remisowy wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Po zmianie stron obie drużyny ponownie wyprowadziły po jednym ciosie. Najpierw w 58' minucie kapitalną bramkę z przewrotki zdobył Sabala. Niespełna 6 minut później na tablicy wyników znów widniał remis - 2:2. Futbolówkę do własnej bramki wpakował Maksymilian Tkocz.

Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Olimpia zremisowała na wyjeździe z Chojniczanką 2:2. Grudziądzanie do drugiego miejsca (Warty Poznań) dającego bezpośredni awans na pierwszoligowe boiska tracą 4 oczka.

Chojniczanka Chojnice: 29. Damian Primel - 21. Jakub Goliński (7, 66. Patryk Olejnik), 22. Ołeksij Bykow, 19. Maksymilian Tkocz - 2. Mateusz Bąkowicz, 7. Błażej Szczepanek, 34. Damian Nowacki, 31. Jakub Żywicki, 24. Bartłomiej Eizenchart - 20. Valērijs Šabala, 79. Marcin Kozina (78, 97. Jakub Oleksiewicz).

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc (64, 14. Bartosz Brzęk), 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa - 18. Kacper Jarzec (63, 17. Artur Siemaszko), 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń (89, 72. Filip Koperski), 44. Dominik Frelek, 13. Łukasz Moneta (64, 7. Tomasz Kaczmarek) - 9. Maciej Mas (89, 69. Max Pawłowski).

Grudziądzanie kolejny mecz rozegrają na własnym stadionie. Już 9 maja o 18 zmierzą się przy Piłsudskiego 14 z Rekordem Bielsko-Biała.