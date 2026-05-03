GKM przed derbami w Toruniu. W Grudziądzu będzie specjalna strefa kibica

Łukasz Piekarski
2026-05-03 13:15

Żużlowcy Bayersystem GKM Grudziądz zmierzą się dziś (3 maja) na Motoarenie z miejscowym Press Toruń. Początek derbowego pojedynku o 17.

gkm grudziadz

Na początek awizowane składy obydwu drużyn na dzisiejszy mecz w Toruniu. 

Pres: 9. Patryk Dudek; 10. Robert Lambert; 11. Norick Bloedorn; 12. Mikkel Michelsen; 13. Emil Sajfutdinow; 14. Mikołaj Duchiński; 15. Antoni Kawczyński

GKM: 1. Max Fricke; 2. Maksym Drabik; 3. Damian Miller; 4. Wadim Tarasienko; 5. Michael Jepsen Jensen; 6. Kevin Małkiewicz; 7. Kevin Iwański-Helt

Sędzią dzisiejszego spotkania na Motoarenie w Toruniu będzie Bartosz Ignaszewski. 

Strefa kibica na stadionie przy Hallera 4

Z racji, że kibice GKM-u nie wybierają się dzisiaj na stadion w Toruniu - w Grudziądzu przygotowano specjalną strefę kibica. 

  • 15:00 - otwarcie kas nr 3 i 4 - sprzedaż voucherów
  • 16:00 - otwarcie bram stadionu - wejście tylko Bramą Główną od ul. Dadosa, otwarcie stoisk gastronomicznych
  • 16:30 - start transmisji meczu 
  • 17:00 - start meczu 

Liczba kibiców jest ograniczona do 999 osób. Bilet wstępu kosztuje 15 złotych.

Początek meczu o 17. Transmisja w Canal Plus. 

