Sąd zdecydował w sprawie policjantów z Bydgoszczy. Kolejne wieści w sprawie dramatu 19-letniego Olka z Grudziądza

Sąd w Grudziądzu nakazał ponowne zbadanie sprawy bydgoskich policjantów. To po zażaleniu na umorzenie śledztwa dotyczącego śmierci 19-letniego Olka.

Chodzi o zdarzenie ze stycznia 2024 roku, kiedy to funkcjonariusze podjęli interwencję wobec młodego mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która w sierpniu 2025 roku uznała, że policjanci nie dopuścili się nadużyć i zakończyła postępowanie. Z taką decyzją nie zgodziła się rodzina 19-latka — jego matka oraz siostry — które złożyły zażalenie.

Sąd przychylił się do ich argumentów i nakazał ponowne zbadanie sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że działania funkcjonariuszy wymagają jeszcze dokładniejszej analizy.

Jestem bardzo zadowolony, że sąd obiektywnie i skrupulatnie popatrzył na zachowanie funkcjonariuszy i co najważniejsze godność człowieka w tej sprawie nie została zamieciona pod dywan. Sąd wskazał liczne zaniedbania ze strony funkcjonariuszy policji, ale dla dobra śledztwa nie będę ujawniał na chwilę obecną szczegółów bowiem w tym zakresie prowadzone będzie dalej śledztwo - mówi adwokat rodziny 19-letniego Olka, Michał Wąż.

Mówi adwokat rodziny 19-letniego Olka, Michał Wąż:

Ponadto pełnomocnik rodziny zapowiedział - złożenie wniosku o przekazanie sprawy innej prokuraturze, argumentując to brakiem bezstronności dotychczas prowadzącej ją jednostki.

19-letni Olek zmarł po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło podczas policyjnego pościgu w Grudziądzu. Uciekając przed funkcjonariuszami, nadział się na metalowy element ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym, doznając poważnych obrażeń.

Przebieg interwencji oraz późniejsze działania ratowników zostały częściowo zarejestrowane przez kamery monitoringu w ambulansie. Nagrania, które ujawniła stacja TVN, pokazują kontrowersyjne zachowanie medyków wobec ciężko rannego nastolatka. Mimo przewiezienia do szpitala, życia młodego mieszkańca Grudziądza nie udało się uratować — zmarł.

W marcu tego roku rozpoczął się proces trzech lekarzy, którym prokuratura zarzuca narażenie 19-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Kolejna rozprawa z udziałem trójki wspomnianych medyków 6 maja o 10 w grudziądzkim sądzie.

