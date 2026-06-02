Znamy laureatów kolejnych "Flisaków". Gala w połowie czerwca w teatrze

Łukasz Piekarski
2026-06-02 12:17

To wyróżnienie dla niepowtarzalnych osobowości Grudziądza. Władze miasta wręczą kolejne nagrody Flisaka. Lista laureatów poniżej w artykule.

Autor: Kamil Danielewicz dla UM w Grudziądzu / Nadesłane/ Materiały prasowe Nagroda Grudziądzkiego Flisaka

Nagroda Flisaka przyznawana jest za szczególne zasługi społeczne, gospodarcze i kulturalne. Flisactwo kojarzone jest z tradycją ciężkiej i ofiarnej pracy, zaś niniejsza Nagroda to wyraz wdzięczności lokalnej społeczności dla wszystkich tych osób, stowarzyszeń i organizacji, które przez swój trud i poświęcenie uświetniły Grudziądz, przydały mu blasku, uczyniły go miejscem szczęśliwszym i piękniejszym.

Podczas tegorocznej gali do grona laureatów dołączą:

  • Maria Janowska - Prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” oraz wieloletnia Dyrektor Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego,
  • Jacek Jaszczyk - wybitny działacz polonijny, poeta, animator kultury oraz twórcy polonijnych mediów w Irlandii,
  • Michał Masłowski - sportowiec, szkoleniowiec i trener jeździectwa, prowadzący Ośrodke Jeździecki „Rywal,
  • Edmund Otremba - muzyk związany z nurtem big-beat,
  • Wiesław Poliński - założyciel i wieloletni instruktor modelarni,
  • Hanny Szymańskiej - działaczka, aktywistka społeczna, wolontariuszka,Społeczny Członek Zarządu Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Nagroda Grudziądzkiego Flisaka ustanowiona została we wrześniu 2021 r. z inicjatywy Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Jest ona dedykowana osobom, stowarzyszeniom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta.

Galę uświetni koncert młodego i utalentowanego wokalisty Wiktora Waligóry, który poza autorskimi piosenkami zaśpiewa największe przeboje znanych artystów.

Wiktor Waligóra to młody wokalista z Krakowa, który zwrócił na siebie uwagę coverami piosenek publikowanymi na YouTube, na tyle, że gościnnie na jego kanale zaśpiewali m.in. Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski czy Ignacy. W 2023 roku wydał swój pierwszy singel – piosenkę „Przypomnieć nas” – która otworzyła nowy rozdział w jego muzycznej przygodzie. Był odkryciem Męskiego Grania 2023, gdzie pojawił się zarówno w ramach projektu Wodecki Twist, jak i z orkiestrą Miuosha. Nagranie z jego występu obejrzanona kanale festiwalu już prawie 9 milionów razy!

O nagrodzie Flisaka mówi Karol Piernicki z grudziądzkiego ratusza:
Bezpłatne wejściówki na galę wręczenia Nagrody Grudziądzkiego Flisaka będą do odbioru od 9 czerwca 2026 r. od godz. 16.00 w Centrum Kultury Teatr (jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 wejściówki).

