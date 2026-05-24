Łatwogang jedzie rowerem przez Polskę i zbiera miliony. Koło Grudziądza witały go tłumy!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-05-24 16:38

Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, zbierając pieniądze na leczenie dzieci chorych na DMD. Po przejechaniu około 500 km w nieco ponad 39 godzin na koncie zbiórki pojawiło się już 12 mln zł dla Maksa. Niedawno przejechał również w okolicach Grudziądza. W pobliskim Michalu dopingowały go tłumy!

Zostało mniej niż 100 kilometrów!

Youtuber Łatwogang jedzie przez całą Polskę. Najpierw zbierał pieniądze na leczenie Maksa - który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. (bariera 12 mln pękła w Toruniu). Teraz potrzeba 3,5 mln złotych dla Adasia, który również zmaga się z DMD.

Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. W okolicach Grudziądza z dopingującymi fanami rozmawiał nasz reporter, Łukasz Piekarski. Relacja poniżej:

Łatwogang jedzie rowerem przez Polskę i zbiera miliony. Koło Grudziądza witały go tłumy!
Mediateka.pl

Transmisja wciąż trwa na kanale youtubera:

Zbiórkę można wesprzeć TUTAJ

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO
Przeczytaj także:
Łatwogang jedzie rowerem przez Polskę i zbiera miliony. Koło Grudziądza witały …
pomoc
Łatwogang
Grudziądz