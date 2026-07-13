Dramat w Nowem koło Świecia. W Jeziorze Czarownic utopił się 30-letni mężczyzna

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-13 8:17

Kolejne utonięcie w Kujawsko-Pomorskiem. Tym razem do tragedii doszło wczoraj chwilę przed 21 nad Jeziorem Czarownic w Nowem koło Świecia. Utonął 30-letni mężczyzna.

Ciemna toń wody z falą na tle jasnego nieba. O utonięciu nad Jeziorem Czarownic przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: pl/ Pexels.com zdjęcie ilustracyjne

Zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 20. Z relacji osób przebywających na miejscu wynikało, że 30-letni mężczyzna skoczył z pomostu do wody, po czym zniknął pod jej powierzchnią i nie pojawił się ponownie.

Na miejsce natychmiast zadysponowano służby. Po około 30 minutach udało się zlokalizować mężczyznę, który znajdował się pod wodą. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - mówi Adam Gwizdała z PSP w Świeciu. 

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Do działań zadysponowano także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Bydgoszczy oraz ratowników Wdeckiego WOPR i WOPR w Chełmnie.

Do zdarzenia doszło na strzeżonym kąpielisku w Nowem. W chwili, gdy wpłynęło zgłoszenie, ratownicy nie pełnili już jednak dyżuru – ich zmiana zakończyła się o godzinie 18.00.

Mówi Adam Gwizdała z PSP w Świeciu:
Mediateka.pl

To trzecie utonięcie w regionie. Wcześniej dwie osoby utopiły się nad Jeziorem Wielkim w miejscowości Samsieczynek koło Nakła.

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