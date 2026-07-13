Dramat w Nowem koło Świecia. W Jeziorze Czarownic utopił się 30-letni mężczyzna

Zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 20. Z relacji osób przebywających na miejscu wynikało, że 30-letni mężczyzna skoczył z pomostu do wody, po czym zniknął pod jej powierzchnią i nie pojawił się ponownie.

Na miejsce natychmiast zadysponowano służby. Po około 30 minutach udało się zlokalizować mężczyznę, który znajdował się pod wodą. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować - mówi Adam Gwizdała z PSP w Świeciu.

Do działań zadysponowano także specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Bydgoszczy oraz ratowników Wdeckiego WOPR i WOPR w Chełmnie.

Do zdarzenia doszło na strzeżonym kąpielisku w Nowem. W chwili, gdy wpłynęło zgłoszenie, ratownicy nie pełnili już jednak dyżuru – ich zmiana zakończyła się o godzinie 18.00.

Mówi Adam Gwizdała z PSP w Świeciu:

To trzecie utonięcie w regionie. Wcześniej dwie osoby utopiły się nad Jeziorem Wielkim w miejscowości Samsieczynek koło Nakła.

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