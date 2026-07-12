Wychowały się w ALKS Stali Grudziądz. Teraz zdobywają medale Mistrzostw Europy!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-12 8:00

Brązowy medal Polek na torowych mistrzostwach Europy. Trzy zawodniczki z Grudziądza w składzie reprezentacji.

Cztery kolarki w strojach reprezentacji Polski z medalami i kwiatami. O sukcesie Polek przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: ALKS Stal Grudziądz/ Materiały prasowe Wychowanki ALKS Stali w medalami ME

Polskie kolarki wywalczyły pierwszy medal podczas rozgrywanych w niemieckim Cottbus Mistrzostw Europy juniorów i młodzieżowców w kolarstwie torowym. Reprezentacja kobiet do lat 23 sięgnęła po brąz w wyścigu drużynowym na dochodzenie, a znaczący udział w tym sukcesie miały zawodniczki wywodzące się z ALKS Stal Grudziądz.

W składzie biało-czerwonych znalazły się Urszula Sipko, Maja Tracka i Eliza Rabażyńska – wychowanki grudziądzkiego klubu. Razem z Martyną Szczęsną stworzyły zespół, który w pojedynku o miejsce na podium pokonał reprezentację Francji.

Polki uzyskały czas 4:32.412, wyraźnie wyprzedzając Francuzki, które przejechały dystans 4000 metrów w 4:36.971. Tytuł mistrzyń Europy zdobyły reprezentantki Niemiec, natomiast srebrne medale wywalczyły Białorusinki.

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