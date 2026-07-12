Podprowadzające GKM Grudziądz walczą o tytuł Miss Startu 2026. Jeszcze dzisiaj można oddać głos!

Pierwszy etap plebiscytu Miss Startu, który wyłoni 8 finalistek, trwa do 12 lipca (do północy). Głosować można na tej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.
Każdy z klubów Ekstraligi i 2. Ektraligi mógł zgłosić do konkursu uczestniczki pełniące rolę podprowadzających lub prezentujących tablicę z numeracją biegu bądź banner reklamowy podczas meczów.
Bayersystem GKM Grudziądz ma w tym konkursie cztery reprezentantki:
- Wiktoria Winkler
- Sandra Smulska
- Nikola Zuchowska
- Julia Głatkowska
Głosowanie trwa dzisiaj do północy!
W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwyciężczyni dostanie m.in. 2,5 tysiąca złotych oraz zegarek. W poprzednim roku najwięcej głosów dostały: Aleksandra Rudzka z Lublina, Amelia Cholewczyńska z Bydgoszczy i Klaudia Radtke z Torunia.
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