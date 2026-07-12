Podprowadzające GKM Grudziądz walczą o tytuł Miss Startu 2026. Jeszcze dzisiaj można oddać głos!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-12 12:27

Czekając na kolejną rundę meczów żużlowych, kibice – i wszyscy pozostali – mogą zagłosować w plebiscycie Miss Startu Speedway Ekstraligi 2026, w którym są cztery kandydatki grudziądzkiego GKM-u.

Cztery podprowadzające klubu GKM Grudziądz w strojach sportowych. O konkursie Miss Startu przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: GKM Grudziądz (Marcin Karczewski)/ Canva.com Grudziądzkie kandydatki na Miss Startu 2026

Pierwszy etap plebiscytu Miss Startu, który wyłoni 8 finalistek, trwa do 12 lipca (do północy). Głosować można na tej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

Każdy z klubów Ekstraligi i 2. Ektraligi mógł zgłosić do konkursu uczestniczki pełniące rolę podprowadzających lub prezentujących tablicę z numeracją biegu bądź banner reklamowy podczas meczów.

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Bayersystem GKM Grudziądz ma w tym konkursie cztery reprezentantki:

  • Wiktoria Winkler
  • Sandra Smulska
  • Nikola Zuchowska 
  • Julia Głatkowska
Sandra Smulska
Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Sandra Smulska
Nikola Zuchowska
Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Nikola Zuchowska
Julia Głatkowska
Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Julia Głatkowska
Wiktoria Winkler
Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Wiktoria Winkler

Głosowanie trwa dzisiaj do północy!

W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwyciężczyni dostanie m.in. 2,5 tysiąca złotych oraz zegarek. W poprzednim roku najwięcej głosów dostały: Aleksandra Rudzka z Lublina, Amelia Cholewczyńska z Bydgoszczy i Klaudia Radtke z Torunia.

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