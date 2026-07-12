Podprowadzające GKM Grudziądz walczą o tytuł Miss Startu 2026. Jeszcze dzisiaj można oddać głos!

Pierwszy etap plebiscytu Miss Startu, który wyłoni 8 finalistek, trwa do 12 lipca (do północy). Głosować można na tej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

Każdy z klubów Ekstraligi i 2. Ektraligi mógł zgłosić do konkursu uczestniczki pełniące rolę podprowadzających lub prezentujących tablicę z numeracją biegu bądź banner reklamowy podczas meczów.

Bayersystem GKM Grudziądz ma w tym konkursie cztery reprezentantki:

Wiktoria Winkler

Sandra Smulska

Nikola Zuchowska

Julia Głatkowska

Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Sandra Smulska

Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Nikola Zuchowska

Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Julia Głatkowska

Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Wiktoria Winkler

Głosowanie trwa dzisiaj do północy!

W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwyciężczyni dostanie m.in. 2,5 tysiąca złotych oraz zegarek. W poprzednim roku najwięcej głosów dostały: Aleksandra Rudzka z Lublina, Amelia Cholewczyńska z Bydgoszczy i Klaudia Radtke z Torunia.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]