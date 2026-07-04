Stworzyła kreacje opartą o grę GTA! Posłuchajcie rozmowy z Martyną Polakowską

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-04 10:46

Przy tworzeniu kreacji inspirowała się popularną grą komputerową. Martyna Polakowska z okolic Grudziądza przygotowała stroje w stylizacji GTA. Pokazała je m.in. na niedawnym pokazie w grudziądzkim teatrze. Całej rozmowy posłuchacie na eska.pl.

Projektantka Martyna Polakowska na tle logo Eska Grudziądz. O kolekcji inspirowanej grą GTA przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: Łukasz Piekarski Martyna Polakowska (na zdjęciu)

Świat popularnej gry komputerowej przeniosła na wybieg. Martyna Polakowska, projektantka z okolic Grudziądza, stworzyła kolekcję inspirowaną stylistyką serii GTA. Swoje autorskie projekty zaprezentowała podczas jednego z ostatnich pokazów mody, który odbył się w grudziądzkim teatrze.

Chciał połączyć problemy społeczne dzisiejszego świata oraz wizualną część popularnej gry GTA w taki artystyczny sposób - mówi nam Martyna. 

Dodatkowo motywem do stworzenia kolekcji była zaplanowano na ten rok - długo wyczekiwana - premiera szóstej części GTA. Tę po kilku przesunięciach ustalono na 19 listopada (przedsprzedaż ruszyła pod koniec czerwca). 

Całej rozmowy z Martyną posłuchacie poniżej:

Rozmowa z projektantką mody, Martyną Polakowską:
Mediateka.pl

Prace Martyny oraz jej twórczość modową znajdziecie także mediach społecznościowych.

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