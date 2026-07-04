Stworzyła kreacje opartą o grę GTA! Posłuchajcie rozmowy z Martyną Polakowską

Świat popularnej gry komputerowej przeniosła na wybieg. Martyna Polakowska, projektantka z okolic Grudziądza, stworzyła kolekcję inspirowaną stylistyką serii GTA. Swoje autorskie projekty zaprezentowała podczas jednego z ostatnich pokazów mody, który odbył się w grudziądzkim teatrze.

Chciał połączyć problemy społeczne dzisiejszego świata oraz wizualną część popularnej gry GTA w taki artystyczny sposób - mówi nam Martyna.

Dodatkowo motywem do stworzenia kolekcji była zaplanowano na ten rok - długo wyczekiwana - premiera szóstej części GTA. Tę po kilku przesunięciach ustalono na 19 listopada (przedsprzedaż ruszyła pod koniec czerwca).

Całej rozmowy z Martyną posłuchacie poniżej:

Rozmowa z projektantką mody, Martyną Polakowską:

Prace Martyny oraz jej twórczość modową znajdziecie także mediach społecznościowych.

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