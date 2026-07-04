Czas na żużlowe derby w Ekstralidze. Awizowane składy na pojedynek Grudziądza z Toruniem

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-04 11:39

Już w niedzielę, 5 lipca o godzinie 19:30, kibiców czekają wielkie emocje w Grudziądzu. W meczu 11. rundy PGE Ekstraligi BAYERSYSTEM GKM zmierzy się na własnym torze z PRES Grupą Deweloperską Toruń. Przed derbowym starciem trenerzy obu zespołów – Robert Kościecha oraz Piotr Baron – ogłosili awizowane składy na to spotkanie.

Żużlowiec w niebieskim kombinezonie GKM Grudziądz na torze. O derbach z Toruniem przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: Skraba Paweł / Super Express

Grudziądz będzie gospodarzem jednego z najciekawszych spotkań 11. rundy PGE Ekstraligi. W niedzielę, 5 lipca o godzinie 19:30, BAYERSYSTEM GKM podejmie na własnym torze PRES Grupę Deweloperską Toruń. Przed derbowym pojedynkiem poznaliśmy awizowane składy obu drużyn, które przedstawili trenerzy Robert Kościecha i Piotr Baron.

PRES Grupa Deweloperska Toruń
  • 1. Patryk Dudek
  • 2. Robert Lambert
  • 3. Norick Bloedorn
  • 4. Mikkel Michelsen
  • 5. Emil Sajfutdinow
  • 6. Antoni Kawczyński
  • 7. Mikołaj Duchiński
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
  • 9. Michael Jepsen Jensen
  • 10. Kevin Iwański-Helt
  • 11. Maksym Drabik
  • 12. Max Fricke
  • 13. Vadim Tarasenko
  • 14. Bastian Pedersen
  • 15. Kevin Małkiewicz
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Kto wygra derby. GKM Grudziądz czy Pres Toruń?

W pierwszym spotkaniu na toruńskiej Motoarenie górą byli podopieczni trenera Piotra Barona 48:42. 

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