Czas na żużlowe derby w Ekstralidze. Awizowane składy na pojedynek Grudziądza z Toruniem

Grudziądz będzie gospodarzem jednego z najciekawszych spotkań 11. rundy PGE Ekstraligi. W niedzielę, 5 lipca o godzinie 19:30, BAYERSYSTEM GKM podejmie na własnym torze PRES Grupę Deweloperską Toruń. Przed derbowym pojedynkiem poznaliśmy awizowane składy obu drużyn, które przedstawili trenerzy Robert Kościecha i Piotr Baron.

PRES Grupa Deweloperska Toruń 1. Patryk Dudek 2. Robert Lambert 3. Norick Bloedorn 4. Mikkel Michelsen 5. Emil Sajfutdinow 6. Antoni Kawczyński 7. Mikołaj Duchiński

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz 9. Michael Jepsen Jensen 10. Kevin Iwański-Helt 11. Maksym Drabik 12. Max Fricke 13. Vadim Tarasenko 14. Bastian Pedersen 15. Kevin Małkiewicz

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W pierwszym spotkaniu na toruńskiej Motoarenie górą byli podopieczni trenera Piotra Barona 48:42.

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