Czas na żużlowe derby w Ekstralidze. Awizowane składy na pojedynek Grudziądza z Toruniem

Grudziądz będzie gospodarzem jednego z najciekawszych spotkań 11. rundy PGE Ekstraligi. W niedzielę, 5 lipca o godzinie 19:30, BAYERSYSTEM GKM podejmie na własnym torze PRES Grupę Deweloperską Toruń. Przed derbowym pojedynkiem poznaliśmy awizowane składy obu drużyn, które przedstawili trenerzy Robert Kościecha i Piotr Baron.
- 1. Patryk Dudek
- 2. Robert Lambert
- 3. Norick Bloedorn
- 4. Mikkel Michelsen
- 5. Emil Sajfutdinow
- 6. Antoni Kawczyński
- 7. Mikołaj Duchiński
- 9. Michael Jepsen Jensen
- 10. Kevin Iwański-Helt
- 11. Maksym Drabik
- 12. Max Fricke
- 13. Vadim Tarasenko
- 14. Bastian Pedersen
- 15. Kevin Małkiewicz
W pierwszym spotkaniu na toruńskiej Motoarenie górą byli podopieczni trenera Piotra Barona 48:42.
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