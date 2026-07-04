Dzisiaj rusza Festiwal Fortoza! Są jeszcze bilety!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-04 12:20

Muzyka elektroniczna ponownie zdominuje Grudziądz. Dzisiaj rusza II odsłona Festiwalu „FORTOZA”. Gospodarzem będzie zabytkowy fort Wielka Księża Góra. Zobaczcie Line Up!

Dwaj DJ-e przy konsoli miksują muzykę podczas festiwalu Fortoza. O szczegółach imprezy przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: Fortoza Festiwal / Materiały prasowe Otwarcie bram dzisiaj o 15:30

Klubowe brzmienia rozpoczną tegoroczne wakacje. Na forcie Wielka Księża Góra odbędzie się II odsłona festiwalu muzyki elektronicznej "Fortoza".

Mamy ponad 20 wykonawców i w tym roku szykujemy aż trzy sceny - mówi Adrian Tuszyński, organizator festiwalu.

Tak wygląda line up na poszczególne sceny:

Na imprezę dostępne są jeszcze bilety. Te dostaniecie TUTAJ

Wydarzenie pod patronatem Radia Eska w Grudziądzu. Otwarcie bram fortu od 15:30!

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