Wakacje zakończymy koncertem! Zagrają Eryk Moczko i Żabson

Przez ostatnie dwa lata Grudziądz kończył wakacje finałowymi koncertami Lata z Radiem i TVP. Tym razem formuła będzie inna.

To wydarzenie przygotowane przede wszystkim z myślą o młodych mieszkańcach, którzy wspólnie będą mogli pożegnać wakacje przy utworach dobrze im znanych artystów - czytamy w komunikacie grudziądzkiego ratusza.

Gwiazdą wieczoru będzie Żabson – jeden z najpopularniejszych polskich raperów, którego utwory od lat zdobywają miliony odtworzeń i cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów.

Przed publicznością zaprezentuje się również Eryk Moczko, artysta wyróżniający się nowoczesnym, melodyjnym brzmieniem i dynamicznie rozwijającą się karierą.

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