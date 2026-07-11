Wakacje zakończymy koncertem! Zagrają Eryk Moczko i Żabson

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-11 13:27

28 sierpnia o godzinie 20.00 na Błoniach Nadwiślańskich odbędzie się koncert Zakończenia Lata. Na scenie wystąpią Żabson i Eryk Moczko. Wstęp wolny.

Zakończenie wakacji
Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu/ Materiały prasowe Zakończenie wakacji

Przez ostatnie dwa lata Grudziądz kończył wakacje finałowymi koncertami Lata z Radiem i TVP. Tym razem formuła będzie inna. 

To wydarzenie przygotowane przede wszystkim z myślą o młodych mieszkańcach, którzy wspólnie będą mogli pożegnać wakacje przy utworach dobrze im znanych artystów - czytamy w komunikacie grudziądzkiego ratusza. 

Gwiazdą wieczoru będzie Żabson – jeden z najpopularniejszych polskich raperów, którego utwory od lat zdobywają miliony odtworzeń i cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów.

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Przed publicznością zaprezentuje się również Eryk Moczko, artysta wyróżniający się nowoczesnym, melodyjnym brzmieniem i dynamicznie rozwijającą się karierą.

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