Wysoka forma Olimpii Grudziądz w meczach sparingowych! Tym razem wygrana z Arką Gdynia

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-12 9:43

Trzecia wygrana Olimpii Grudziądz w sparingu. "Biało-zieloni" w Człuchowie ograli Arkę Gdynia 4:2.

Piłka wpada do bramki na pustym stadionie. O wygranej Olimpii Grudziądz z Arką Gdynia przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna wpadająca do siatki bramki na pustym stadionie w świetle zachodzącego słońca.

Grudziądzanie na prowadzenie wyszli już w 2' minucie spotkania za sprawą Szymona Michalskiego. 120 sekund później na boisku w Człuchowie było już 2:0. Tym razem golkipera Arki pokonał Dawid Olejarka. 

W 16' minucie z rzutu karnego trafienie kontaktowe dla gdynian zanotował Vladislavs Gutkovskis. 

Polecany artykuł:

Podprowadzające GKM Grudziądz walczą o tytuł Miss Startu 2026. Jeszcze dzisiaj …

W 29' minucie grudziądzanie odzyskali dwie bramki przewagi. Na 3:1 dla Olimpii trafił - ponownie tego dnia - Dawid Olejarka. 

Kolejne 120 sekund później grudziądzanie prowadzili już 4:1! Tym razem do siatki Arki trafił Alex Kolasa. 

Do przerwy Olimpia prowadziła z Arką 4:1! 

Po zmianie stron gdynianie odpowiedzieli tylko jedną bramką. W 59' minucie bramkarza Olimpii pokonał Leon Madej. 

Ostatecznie "Biało-zieloni" wygrali swój trzeci sparing 4:2. 

Przed Olimpią jeszcze jeden mecz kontrolny. 18 lipca na własnym obiekcie z Polonią Środa Wielkopolska. 

Zmiana gospodarza w lidze

Ważne informacje dla kibiców. Na pierwszy mecz ligowy Olimpii przy Piłsudskiego 14 będzie trzeba trochę poczekać. Zaplanowany na 1 sierpnia mecz drugiej kolejki Betclic 2 Ligi z Lechią Zielona Góra odbędzie się w Zielonej Górze. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Bartosz Zmarzlik podsumowuje Grand Prix Szwecji. Piękne słowa o Taiu Woffindenie
Przeczytaj także:
Stworzyła kreacje opartą o grę GTA! Posłuchajcie rozmowy z Martyną Polakowską
arka gdynia
sport
Olimpia Grudziądz
piłka nożna