Wysoka forma Olimpii Grudziądz w meczach sparingowych! Tym razem wygrana z Arką Gdynia

Grudziądzanie na prowadzenie wyszli już w 2' minucie spotkania za sprawą Szymona Michalskiego. 120 sekund później na boisku w Człuchowie było już 2:0. Tym razem golkipera Arki pokonał Dawid Olejarka.
W 16' minucie z rzutu karnego trafienie kontaktowe dla gdynian zanotował Vladislavs Gutkovskis.
W 29' minucie grudziądzanie odzyskali dwie bramki przewagi. Na 3:1 dla Olimpii trafił - ponownie tego dnia - Dawid Olejarka.
Kolejne 120 sekund później grudziądzanie prowadzili już 4:1! Tym razem do siatki Arki trafił Alex Kolasa.
Do przerwy Olimpia prowadziła z Arką 4:1!
Po zmianie stron gdynianie odpowiedzieli tylko jedną bramką. W 59' minucie bramkarza Olimpii pokonał Leon Madej.
Ostatecznie "Biało-zieloni" wygrali swój trzeci sparing 4:2.
Przed Olimpią jeszcze jeden mecz kontrolny. 18 lipca na własnym obiekcie z Polonią Środa Wielkopolska.
Zmiana gospodarza w lidze
Ważne informacje dla kibiców. Na pierwszy mecz ligowy Olimpii przy Piłsudskiego 14 będzie trzeba trochę poczekać. Zaplanowany na 1 sierpnia mecz drugiej kolejki Betclic 2 Ligi z Lechią Zielona Góra odbędzie się w Zielonej Górze.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]