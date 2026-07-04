Olimpia wygrywa drugi sparing. Tym razem Grudziądzanie ograli Lechię Gdańsk

Piłkarze Olimpii w drugim sparingu pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 3:1. Bramki dla grudziądzan zdobywali: Karol Fietz, zawodnik testowany oraz Dawid Bałdyga. Z kolei dla Lechii już w 5' minucie trafił Michał Głogowski.

To druga wygrana w sparingach podopiecznych Dawida Pędziałka. Wcześniej "Biało-zieloni" pokonali w Gniewinie Petrolul Ploiești 4:1.

Przed grudziądzkim zespołem jeszcze dwie gry kontrolne. 11 lipca na wyjeździe z Arką Gdynia oraz 18 lipca (prawdopodobnie na boisku przy Słowackiego w Grudziądzu) z Polonią Środa Wielkopolska.

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