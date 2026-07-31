Wypadek balonu w powiecie grudziądzkim. Trzy osoby trafiły do szpitala

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-31 9:59

Groźny wypadek balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziądzkim. Podczas lądowania koło miejscowości Słup balon zahaczył o drzewo, a z kosza wypadł pilot i dwie pasażerki. Cała trójka trafiła do szpitala.

Balon został odnaleziony
Autor: KMP w Grudziądzu/ Materiały prasowe Balon został odnaleziony

Do zdarzenia doszło podczas lądowania balonu na polu w okolicach miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim. 

W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Najpierw z przechylonego kosza wypadł pilot, a po uderzeniu w ziemię - także dwie pasażerki - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

Polecany artykuł:

Kradli obrączki w grudziądzkich lombardach. Wpadli w ręce grudziądzkich policja…

Około godziny 8.50 funkcjonariusze zlokalizowali go w kompleksie leśnym pomiędzy Słupskim Młynem a Szczepankami. Należał do Fundacji Lotniczy Grudziądz.

Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu:
Mediateka.pl

Sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Przeczytaj także:
Laureatka Pulitzera w Grudziądzu. Z czytelnikami spotka się Anne Applebaum
balony na ogrzane powietrze
balony
policja grudziądz