Wypadek balonu w powiecie grudziądzkim. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło podczas lądowania balonu na polu w okolicach miejscowości Słup w powiecie grudziądzkim.

W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Najpierw z przechylonego kosza wypadł pilot, a po uderzeniu w ziemię - także dwie pasażerki - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Około godziny 8.50 funkcjonariusze zlokalizowali go w kompleksie leśnym pomiędzy Słupskim Młynem a Szczepankami. Należał do Fundacji Lotniczy Grudziądz.

Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu:

Sprawą zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]