Laureatka Pulitzera w Grudziądzu. Z czytelnikami spotka się Anne Applebaum

W czwartek 6 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 zapraszamy do Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 28 na spotkanie z Anne Applebaum, historyczką, dziennikarką, autorką książek.

Anne Applebaum jest stałą publicystką magazynu „The Atlantic” oraz starszą członkinią Instytutu Agora przy Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Jest autorką sześciu wysoko ocenianych i nagradzanych książek: „Koncern Autokracja”, „Zmierzch demokracji”, „Czerwony głód”, „Żelazna kurtyna”, „Między Wschodem a Zachodem” oraz „Gułag”, za którą otrzymała Nagrodę Pulitzera. Od lat tworzy przełomowe publikacje o sowieckim totalitaryzmie i erozji demokracji, a także od dekad relacjonuje wydarzenia w Europie Środkowej i Wschodniej.

Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać w Wypożyczalni Głównej.

Autor: Spotkanie Z Anne Applebaum - 1/ Canva.com Oficjalny plakat wydarzenia

Spotkanie poprowadzi Sylwester Roszak.

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