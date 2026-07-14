Odwaga i opanowanie. Policjanci z Grudziądza podziękowali kierowcy autobusu

Wyjątkową odwagą i opanowaniem wykazał się kierowca autobusu z Grudziądza. Gdy podczas kursu zauważył pasażera z niebezpiecznym narzędziem, nie wpadł w panikę. Błyskawicznie zmienił trasę i skierował pojazd prosto pod Komendę Miejską Policji, gdzie funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 13 lipca, podczas wykonywania przez kierowcę codziennych obowiązków. Mężczyzna prowadzący autobus zauważył pasażera, którego zachowanie wzbudziło jego niepokój. Jak się okazało, miał przy sobie niebezpieczne narzędzie i mógł stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w pojeździe - relacjonuje Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

Nie tracąc zimnej krwi, kierowca podjął decyzję o zmianie trasy. Zamiast kontynuować kurs zgodnie z rozkładem jazdy, skierował autobus pod siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Dzięki temu policjanci mogli natychmiast zareagować i bezpiecznie obezwładnić mężczyznę, a pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń.

Za swoją postawę kierowca, Ryszard Jankowski, został zaproszony do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, gdzie kierownictwo jednostki oficjalnie podziękowało mu za profesjonalizm, opanowanie i odpowiedzialność. W uznaniu jego zachowania wręczono mu list gratulacyjny.

Podziękowania skierowano również do jego przełożonego, Pawła Maniszewskiego. Jak podkreślono podczas spotkania, szybka decyzja kierowcy miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów i umożliwiła funkcjonariuszom natychmiastowe podjęcie skutecznej interwencji.

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