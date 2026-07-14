Olimpia Grudziądz ma nowego napastnika. Grał w Lidze Mistrzów

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-14 17:52

Jeszcze jeden transfer Olimpii Grudziądz przed zbliżającym się sezonem. Do klubu z Piłsudskiego 14 trafił Wojciech Szafranek.

Wojciech Szafranek w Olimpii
Autor: Olimpia Grudziądz/ Materiały prasowe Wojciech Szafranek w Olimpii

Wojciech Szafranek wcześniej występował w Zagłębiu Lubin. Najpierw w drużynie młodzieżowej do lat 19, z którą zdobył Mistrzostwo Polski oraz rywalizował w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. 

Później młody napastnik zdobywał cenne doświadczenie w drugiej drużynie. Zakwalifikowany został również do pierwszego zespołu Zagłębia. 

22-letni napastnik o miejsce w składzie powalczy m.in. z Dawidem Bałdygą oraz Arturem Siemaszko. 

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MELLINA - Szelągowska
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