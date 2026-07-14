Olimpia Grudziądz ma nowego napastnika. Grał w Lidze Mistrzów

Wojciech Szafranek wcześniej występował w Zagłębiu Lubin. Najpierw w drużynie młodzieżowej do lat 19, z którą zdobył Mistrzostwo Polski oraz rywalizował w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Później młody napastnik zdobywał cenne doświadczenie w drugiej drużynie. Zakwalifikowany został również do pierwszego zespołu Zagłębia.

22-letni napastnik o miejsce w składzie powalczy m.in. z Dawidem Bałdygą oraz Arturem Siemaszko.

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