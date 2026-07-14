Lider GKM-u Grudziądz powalczy o europejski tytuł. Michael Jepsen Jensen czeka na SEC

Pierwsza runda SEC odbędzie się już 18 lipca na torze w Zielonej Górze. Na liście startowej doszło już do dwóch zmian.

W zawodach nie wystartuje m.in. zawieszony przez duńską federację żużlowiec Dakar Development Stali Rzeszów, Rasmus Jensen. Miejsce Duńczyka zajmie Kim Nilsson. To aktualny Indywidualny Mistrz Szwecji, a także czołowy zawodnik Krajowej Ligi Żużlowej.

Druga zmiana obejmuje pozycję drugiego rezerwowego. Kacper Mania podczas eliminacji do Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Świętochłowicach nabawił się kontuzji obojczyka. Jego miejsce zajmie jeden z najlepszych młodzieżowców Metalkas 2. Ekstraligi – Paweł Sitek.

Zaktualizowana lista startowa 1. Finału SEC:

1. Michael Jepsen Jensen (Dania)

2. Leon Madsen (Dania)

3. Kai Huckenbeck (Niemcy)

4. Kacper Woryna (Polska)

5. Maciej Janowski (Polska)

6. Kim Nilsson (Szwecja)

7. Adam Ellis (Wielka Brytania)

8. Piotr Pawlicki (Polska)

9. Damian Ratajczak (Polska)

10. Andzejs Lebedevs (Łotwa)

11. Mikkel Michelsen (Dania)

12. Przemysław Pawlicki (Polska)

13. Mathias Pollestad (Norwegia)

14. Nazar Parnitskyi (Ukraina)

15. Patryk Dudek (Polska)

16. Jan Kvech (Czechy)

17. Oskar Hurysz (Polska)

18. Paweł Sitek (Polska)

Kolejne turnieju odbędą się niemieckim Güstrow, Rzeszowie i czeskich Pardubicach.

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