Lider GKM-u Grudziądz powalczy o europejski tytuł. Michael Jepsen Jensen czeka na SEC

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-07-14 18:29

Już wkrótce finał tegorocznej edycji Speedway Euro Championship. Na liście startowej jest gwiazda Bayersystem GKM-u Grudziądz, Michael Jepsen Jensen.

Żużlowiec Michael Jepsen Jensen w kasku i żółtym plastronie GKM Grudziądz. O finale SEC przeczytasz na Eska Grudziądz.
Autor: Facebook / GKM Grudziądz/ Materiały prasowe Michael Jepsen Jensen

Pierwsza runda SEC odbędzie się już 18 lipca na torze w Zielonej Górze. Na liście startowej doszło już do dwóch zmian. 

W zawodach nie wystartuje m.in. zawieszony przez duńską federację żużlowiec Dakar Development Stali Rzeszów, Rasmus Jensen. Miejsce Duńczyka zajmie Kim Nilsson. To aktualny Indywidualny Mistrz Szwecji, a także czołowy zawodnik Krajowej Ligi Żużlowej.

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Druga zmiana obejmuje pozycję drugiego rezerwowego. Kacper Mania podczas eliminacji do Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Świętochłowicach nabawił się kontuzji obojczyka. Jego miejsce zajmie jeden z najlepszych młodzieżowców Metalkas 2. Ekstraligi – Paweł Sitek.

Zaktualizowana lista startowa 1. Finału SEC:

  • 1. Michael Jepsen Jensen (Dania)
  • 2. Leon Madsen (Dania)
  • 3. Kai Huckenbeck (Niemcy)
  • 4. Kacper Woryna (Polska)
  • 5. Maciej Janowski (Polska)
  • 6. Kim Nilsson (Szwecja)
  • 7. Adam Ellis (Wielka Brytania)
  • 8. Piotr Pawlicki (Polska)
  • 9. Damian Ratajczak (Polska)
  • 10. Andzejs Lebedevs (Łotwa)
  • 11. Mikkel Michelsen (Dania)
  • 12. Przemysław Pawlicki (Polska)
  • 13. Mathias Pollestad (Norwegia)
  • 14. Nazar Parnitskyi (Ukraina)
  • 15. Patryk Dudek (Polska)
  • 16. Jan Kvech (Czechy)
  • 17. Oskar Hurysz (Polska)
  • 18. Paweł Sitek (Polska)

Kolejne turnieju odbędą się niemieckim Güstrow, Rzeszowie i czeskich Pardubicach.

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