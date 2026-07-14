Lider GKM-u Grudziądz powalczy o europejski tytuł. Michael Jepsen Jensen czeka na SEC

Pierwsza runda SEC odbędzie się już 18 lipca na torze w Zielonej Górze. Na liście startowej doszło już do dwóch zmian.
W zawodach nie wystartuje m.in. zawieszony przez duńską federację żużlowiec Dakar Development Stali Rzeszów, Rasmus Jensen. Miejsce Duńczyka zajmie Kim Nilsson. To aktualny Indywidualny Mistrz Szwecji, a także czołowy zawodnik Krajowej Ligi Żużlowej.
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Druga zmiana obejmuje pozycję drugiego rezerwowego. Kacper Mania podczas eliminacji do Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Świętochłowicach nabawił się kontuzji obojczyka. Jego miejsce zajmie jeden z najlepszych młodzieżowców Metalkas 2. Ekstraligi – Paweł Sitek.
Zaktualizowana lista startowa 1. Finału SEC:
- 1. Michael Jepsen Jensen (Dania)
- 2. Leon Madsen (Dania)
- 3. Kai Huckenbeck (Niemcy)
- 4. Kacper Woryna (Polska)
- 5. Maciej Janowski (Polska)
- 6. Kim Nilsson (Szwecja)
- 7. Adam Ellis (Wielka Brytania)
- 8. Piotr Pawlicki (Polska)
- 9. Damian Ratajczak (Polska)
- 10. Andzejs Lebedevs (Łotwa)
- 11. Mikkel Michelsen (Dania)
- 12. Przemysław Pawlicki (Polska)
- 13. Mathias Pollestad (Norwegia)
- 14. Nazar Parnitskyi (Ukraina)
- 15. Patryk Dudek (Polska)
- 16. Jan Kvech (Czechy)
- 17. Oskar Hurysz (Polska)
- 18. Paweł Sitek (Polska)
Kolejne turnieju odbędą się niemieckim Güstrow, Rzeszowie i czeskich Pardubicach.
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