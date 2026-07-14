Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Grudziądzu. Są wyniki i wolne miejsca

W tegorocznym naborze miasto przygotowało łącznie 1627 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych. Do liceów ogólnokształcących trafić może 486 uczniów, kolejne 48 miejsc czeka w Liceum Sztuk Plastycznych. Najwięcej miejsc przygotowano w technikach – 755, natomiast branżowe szkoły I stopnia oferują 338 miejsc.

Nie wszystkie zaplanowane kierunki zostaną jednak uruchomione. Z powodu zbyt małego zainteresowania kandydatów w roku szkolnym 2026/2027 nie będzie naboru na kierunek technik technologii żywności w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych oraz magazynier-logistyk i sprzedawca w Branżowej Szkole I stopnia działającej przy Zespole Szkół Ekonomicznych.

Zakwalifikowani kandydaci mają czas do 17 lipca, do godziny 15.00, aby dostarczyć do wybranej szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli wcześniej nie przekazali tych dokumentów. Brak potwierdzenia woli nauki oznacza utratę miejsca.

Ostateczne listy uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane 20 lipca o godzinie 12.00.

Osoby, które nie dostały się do wybranej szkoły lub nie brały udziału w pierwszym etapie rekrutacji, nadal mają szansę na naukę. Wolne miejsca wciąż są dostępne we wszystkich szkołach zawodowych – zarówno w technikach, jak i branżowych szkołach I stopnia.

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