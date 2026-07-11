II Grudziądzki Festiwal Teatrów Ulicznych MASKA. Tak wygląda cały program

Harmonogram przedstawia się następująco:
- 14:00 – Warsztaty „Been there, done that, got the symptoms” | The Parky Players (UK) | Spichlerz 57
- 15:00 – Warsztaty performatywne, oswajanie różnorodności | Spichlerz 57
- 19:00 – „Cafe silencio” | Teatr Mimo | dziedziniec Ratusza
- 20:00 – Otwarcie wystawy fotografii z I Grudziądzkiego Festiwalu Teatrów Ulicznych | dziedziniec Muzeum
- 20:30 – „Ćmy” | Teatr Fuzja | Rynek
- 22:00 – Teatrzyk Drewnianej Łyżki „Szynkareczka i konkurenci, czyli plebejskie amory cz. II – dobranocka dla dorosłych | dziedziniec Muzeum
- od 10:00 – Warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, malarskie, motywacyjne | wszystkie warsztaty odbędą się w podwórzach kamienic przy ul. Mickiewicza
- 12:00 – „Odkrywcy” | Teatr Fuzja | Rynek
- 15:00 – „Wiślana opowieść” | Teatr Lalek Igraszka | scena Wajdy
- 16:00 – „Grubek” | Teatr Nemno | Góra Zamkowa
- 17:05 – „Twarda miłość” | Olsztyński Teatr Głuchych | dziedziniec Ratusza
- 18:30 – „L’estrada” | Teatr na Walizkach | Rynek
- 19:30 – „Parky Players” | spektakl Teatru Parky Players (UK) | dziedziniec Muzeum
- 20:30 – „Emocje 2” | Fit House | sztuka – taniec w powietrzu | plac przy Flisaku
- 21:30 – „Nieproszeni” | spektakl Teatru Fuzja | plac przy CKT
- 12:00 – Warsztaty linorytu | robienie koszulek festiwalowych | plac przy CKT
- 14:00 – „C-City Act” (DE) | plac przy CKT
- 18:00 – Pokaz filmów dokumentalnych dot. Teatru Ziemi Pomorskiej | Centrum Kultury Teatr
- 19:00 – Wehikuł czasu, czyli teatralna podróż wspomnień z aktorami i racownikami Teatru Ziemi Pomorskiej | Centrum Kultury Teatr
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