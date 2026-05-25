Jedna z największych imprez bowlingowych w Polsce wraca do Grudziądza. Start już 30 maja

Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026. Kiedy i gdzie?

Tegoroczna edycja turnieju odbędzie się w dniach 30 maja – 7 czerwca 2026 roku w kręgielni RAD Bowling przy ul. Chełmińskiej 144 w Grudziądzu. Wydarzenie od lat uznawane jest za jedną z największych i najbardziej prestiżowych imprez bowlingowych w Polsce.

Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza, znane także pod skrótem MLOMG, tradycyjnie stanowią oficjalne zakończenie sezonu bowlingowego i przyciągają zarówno profesjonalnych zawodników, jak i pasjonatów tej dyscypliny.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026

Bowlingowe emocje i międzynarodowa rywalizacja

Jak podkreślają organizatorzy, turniej to nie tylko walka o zwycięstwo, ale także okazja do spotkań i integracji środowiska bowlingowego. Każdego roku w Grudziądzu pojawiają się reprezentanci różnych krajów, którzy rywalizują na wysokim sportowym poziomie.

Tegoroczna odsłona ma być jeszcze bardziej widowiskowa. Organizatorzy zapowiadają wyższą pulę nagród, dodatkowe atrakcje dla uczestników oraz wyjątkową atmosferę, która od lat przyciąga zawodników i kibiców.

Dla wielu graczy udział w Mistrzostwach Grudziądza to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także symboliczne rozpoczęcie lata i możliwość spotkania całego środowiska bowlingowego w jednym miejscu.

MLOMG 2026 w Grudziądzu - najważniejsze informacje

Wydarzenie: Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026

Termin: 30 maja – 7 czerwca 2026 r.

Miejsce: RAD Bowling, ul. Chełmińska 144, Grudziądz

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Międzynarodowe Letnie Otwarte Mistrzostwa Grudziądza 2026

Więcej szczegółów dotyczących turnieju, zapisów i harmonogramu można znaleźć na stronie organizatora: https://www.omg-bowling.pl/

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA Grudziądz.