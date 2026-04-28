Majówka pod znakiem biegania. Po raz XII wystartuje Półmaraton z Grudziądza do Rulewa

Łukasz Piekarski
2026-04-28 18:42

Do sportowej rywalizacji stanie 500 biegaczy. 1 maja wystartuje XII edycja Półmaratonu z Grudziądza do Rulewa. Więcej w artykule poniżej. Dzień wcześniej odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym. Będzie nim Sofia Ennaoui.

Sofia Ennaoui

i

Autor: MORIW w Grudziądzu/ Materiały prasowe Sofia Ennaoui

Sofia Ennaoui (ur. 30 sierpnia 1995 w Ibn Dżarir w Maroku) – polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach średnich i długich. Finalistka Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 1500 metrów i wicemistrzyni Europy z 2018 na tym dystansie.

Spotkanie odbędzie się na grudziądzkiej Marinie 30 kwietnia o godzinie 18. Wcześniej (ok. 17:30) odbędzie się prezentacja z Archiwum Społecznego odnośnie życia Bronisława Malinowskiego. 

Myśleliśmy, że wiemy już wszystko o Bronku Malinowskim. Okazuje się, że są jeszcze pewne rzeczy nieodkryte - mówi Izabela Piwowarska, dyrektor MORIW w Grudziądzu. 

Sam start Półmaratonu z Grudziądza do Rulewa zaplanowano na 1 maja na godzinę 11. 

W Grudziądzu po raz XII wystartuje Półmaraton z Grudziądza do Rulewa:
Zmiana w organizacji ruchu na czas biegu 

Zmiany obejmą:

  • • ciąg drogi krajowej nr 16 (zgodnie z zatwierdzeniem nr 129/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r.) na odcinku od miasta Grudziądz do skrzyżowania z drogą krajową nr 91,
  • • ciąg drogi wojewódzkiej nr 272 (zatwierdzenie nr ID-I.8022.1.289.2026.TS z dnia 24 kwietnia 2026 r.) na odcinku od miejscowości Dolna Grupa do miejscowości Piła Młyn,
  • • ciąg drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku od miejscowości Piła Młyn do miejscowości Rulewo.

Ponadto w godzinach 10:30 – 11:30 z ruchu wyłączone zostaną następujące skrzyżowania ulic w granicach administracyjnych miasta Grudziądza:

  • • Piłsudskiego – Mickiewicza,
  • • Piłsudskiego – Mikołaja z Ryńska,
  • • Mikołaja z Ryńska – Kochanowskiego,
  • • Kochanowskiego – Łyskowskiego,
  • • Łyskowskiego – Piłsudskiego,
  • • Piłsudskiego – Al. 23 Stycznia,
  • • Portowa – Gdyńska (Most na Wiśle).

