Grudziądz. Majówkowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Pierwsze zmiany i utrudnienia pojawią się już 1 maja.

W godzinach 10.00-12.00 utrudnienia w ruchu na terenie miasta w związku z organizacją Półmaraton Grudziądz - Rulewo Śladami Bronka Malinowskiego. Ponadto tego dnia komunikacja miejska kursować będzie jak w niedziele i święta.

2 maja (sobota)

W godzinach 12.00-12.45 całkowicie wstrzymany ruch tramwajowy na odcinku al. 23 Stycznia - Tarpno z uwagi na przemarsz z okazji Święta Flagi. W czasie uroczystości uruchomiona zostanie linia T3 na trasie Rządz - Dworzec Kolejowy. Komunikacja miejska kursować będzie zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.

3 maja - niedziela

W godzinach 8.30-10.30 na osiedlu Lotnisko wystąpią czasowe utrudnienia w związku z organizacją Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. Ponadto w godzinach 11.00-ok. 12.30 (do zakończenia uroczystości) całkowicie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku al. 23 Stycznia - Tarpno z uwagi na obchody Święta Konstytucji 3 maja na Rynku.

W czasie uroczystości uruchomiona zostanie linia T3 na trasie Rządz - Dworzec Kolejowy. Komunikacja miejska kursować będzie jak w niedziele i święta.

W tym roku nie będzie uruchomiona specjalna linia C na Cytadelę Grudziądz z uwagi na to, że obiekt nie będzie dostępny dla zwiedzających.

