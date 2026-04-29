MKS Grudziądz przed ostatnim meczem we własnej hali. Rywalem będzie SMS Kwidzyn

Grudziądzanie na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmują czwarte miejsce w ligowej tabeli. Na koncie MKS-u jest 48 oczek. Złożyło się na to: 16 wygranych i 8 remisów. Bilans bramkowy: 802 trafione i 625 straconych.

Z kolei dzisiejszy rywale MKS-u, czyli SMS Kwidzyn po 24 seriach gier zajmuje 8 pozycję w ligowej tabeli z dorobkiem 32 punktów. Złożyło się na to: 11 wygranych i 13 porażek. Bilans bramkowy: 788 trafionych i 771 straconych.

W poprzedniej serii gier MKS powrócił do efektownych zwycięstw. Grudziądzanie na wyjeździe rozbili Sambor Tczew 42:18.

Początek dzisiejszego spotkania w hali przy Nauczycielskiej (os. Lotnisko) o godzinie 19.

