Olimpia Grudziądz przegrywa mecz na szczycie. Zdecydowały błędy w obronie

Goście na prowadzenie wyszli w 20' minucie spotkania. Po dużym błędzie grudziądzkiej defensywy do siatki trafił Patryk Kusztal.

"Biało-zieloni" wyrównali dopiero po przerwie za sprawą kapitalnie wykonanego rzutu wolnego przez Dominika Frelka.

Przyjezdni z Poznania ponownie na prowadzenie wyszli w 54' minucie. Rzut karny na bramkę zamienił Marcel Stefaniak. Warta z prowadzenia cieszyła się jedynie 60 sekund. Natychmiastowe wyrównanie Olimpii dał Beniamin Czajka.

Goście dopięli swego w 73' minucie. Tym razem po błędzie bramkarza, Sebastiana Sobolewskiego do siatki trafił Mateusz Stanek. W doliczonym czasie gry na 4:2 ustalił Filip Waluś.

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa (77, 14. Bartosz Brzęk) - 18. Kacper Jarzec, 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń (74, 16. Karol Fietz), 44. Dominik Frelek, 13. Łukasz Moneta (77, 72. Filip Koperski) - 9. Maciej Mas (74, 69. Max Pawłowski).

Warta Poznań: 42. Leo Przybylak - 29. Kacper Rychert, 3. Szymon Michalski, 35. Filip Jakubowski, 24. Dmytro Awdiejew, 17. Marcel Stefaniak - 23. Patryk Kusztal (66, 7. Filip Waluś), 71. Sebastian Steblecki (90, 20. Karol Dziedzic), 8. Kamil Kumoch, 19. Kacper Szymanek (90, 21. Marcel Zylla) - 9. Mateusz Stanek (78, 99. Michał Smoczyński).

W tabeli pomiędzy Olimpią i Wartą doszło do zmiany miejsc. Obecnie to poznaniacy są na drugiej pozycji, a grudziądzanie spadli na trzecią lokatę. Różnica między drużynami to dwa oczka.

