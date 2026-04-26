Dobry czas żużlowców GKM-u Grudziądz. Są wiceliderem Ekstraligi!

Grudziądzanie za wyjątkiem drugiego prowadzili w meczu ze Spartą praktycznie przez całe spotkanie. W pewnym momencie GKM miał już dziesięć oczek przewagi.

Ostatecznie zakończyło się na wygranej 48:42.

Liderem wśród "Gołębi" był Michael Jepsen Jensen. Duńczyk wywalczył na grudziądzkim torze 10 oczek. Po stronie Sparty w świetnej dyspozycji był Artiom Łaguta - 14 punktów w sześciu startach.

Bayersystem GKM Grudziądz – 48: 9. Michael Jepsen Jensen – 10+1 (2,3,2,2,1*) 10. Kacper Szarszewski – ns (-,-,-,-) 11. Maksym Drabik – 9+3 (1*,3,1*,1*,3) 12. Max Fricke – 6 (3,1,2,0,0) 13. Wadim Tarasienko – 9+1 (1,3,1,2*,2) 14. Bastian Pedersen – 8 (2,3,0,0,3) 15. Kevin Małkiewicz – 6+2 (0,2*,2*,0,2) 16. Jan Przanowski – ns

Betard Sparta Wrocław – 42: 1. Brady Kurtz – 10 (3,1,3,1,2) 2. Daniel Bewley – 5+1 (0,0,1,3,1*) 3. Bartłomiej Kowalski – 0 (0,0,-,0) 4. Maciej Janowski – 8+1 (1,2,2*,3,0) 5. Artem Laguta – 14 (2,2,3,3,1,3) 6. Marcel Kowolik – 3 (3,0,0) 7. Mikkel Andersen – 2+1 (1,1*,0) 8. Nikodem Mikołajczyk – ns

Kolejny mecz grudziądzanie odjadą 3 maja. O godzinie 17 zmierzą się na wyjeździe z Press Toruń.

