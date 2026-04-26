Dobry czas żużlowców GKM-u Grudziądz. Są wiceliderem Ekstraligi!

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-04-26 21:55

Żużlowcy Bayersystem GKM-u Grudziądz z drugą wygraną z rzędu. "Gołębie" pokonały na własnym torze Betard Spartę Wrocław 48:42 i awansowały na pozycję wicelidera Speedway Ekstraligi po trzech kolejkach.

GKM wygrał u siebie ze Spartą Wrocław

Autor: GKM Grudziądz/ Materiały prasowe GKM wygrał u siebie ze Spartą Wrocław

Grudziądzanie za wyjątkiem drugiego prowadzili w meczu ze Spartą praktycznie przez całe spotkanie. W pewnym momencie GKM miał już dziesięć oczek przewagi. 

Ostatecznie zakończyło się na wygranej 48:42. 

Liderem wśród "Gołębi" był Michael Jepsen Jensen. Duńczyk wywalczył na grudziądzkim torze 10 oczek. Po stronie Sparty w świetnej dyspozycji był Artiom Łaguta - 14 punktów w sześciu startach. 

Bayersystem GKM Grudziądz – 48:
  • 9. Michael Jepsen Jensen – 10+1 (2,3,2,2,1*)
  • 10. Kacper Szarszewski – ns (-,-,-,-)
  • 11. Maksym Drabik – 9+3 (1*,3,1*,1*,3)
  • 12. Max Fricke – 6 (3,1,2,0,0)
  • 13. Wadim Tarasienko – 9+1 (1,3,1,2*,2)
  • 14. Bastian Pedersen – 8 (2,3,0,0,3)
  • 15. Kevin Małkiewicz – 6+2 (0,2*,2*,0,2)
  • 16. Jan Przanowski – ns
Betard Sparta Wrocław – 42:
  • 1. Brady Kurtz – 10 (3,1,3,1,2)
  • 2. Daniel Bewley – 5+1 (0,0,1,3,1*)
  • 3. Bartłomiej Kowalski – 0 (0,0,-,0)
  • 4. Maciej Janowski – 8+1 (1,2,2*,3,0)
  • 5. Artem Laguta – 14 (2,2,3,3,1,3)
  • 6. Marcel Kowolik – 3 (3,0,0)
  • 7. Mikkel Andersen – 2+1 (1,1*,0)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk – ns

Kolejny mecz grudziądzanie odjadą 3 maja. O godzinie 17 zmierzą się na wyjeździe z Press Toruń. 

