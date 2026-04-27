Jest zarzut po rodzinnej tragedii w Grucie koło Grudziądza. Zatrzymanej kobiecie grozi dożywocie

Łukasz Piekarski
2026-04-27 14:21

Odpowie za zabójstwo. Jest zarzut dla 27-letniej Anny H. spod Grudziądza, która w miniony weekend ugodziła nożem męża. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Śledczy mają już wyniki sekcji. Więcej poniżej w artykule.

i

Autor: foto i reprodukcje Lampkowski Piotr / Super Express

Cios nożem bezpośrednią przyczyną zgonu. Są wyniki sekcji zwłok 28-letniego Piotra H. z Gruty koło Grudziądza. Mężczyznę ostrym narzędziem ugodziła jego żona. Dzisiaj usłyszała zarzut w grudziądzkiej prokuraturze.

27-letnia Anna H. została zatrzymana jeszcze na miejscu zdarzenia. Sekcja zwłok wykazała, że do zgonu jej męża doszło w wyniku odniesionej przez niego jednej rany kłutej, która spowodowała wstrząs hipowolemiczny. Kobiecie postawiony zarzut pozbawienia życia 28-letniego mężczyzny - mówi Magdalena Chodyna z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu. 

Do samego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (25 i 26 kwietnia). W jednym z domów w miejscowości Gruta koło Grudziądza reanimowano 28-letniego Piotra H. Niestety pomimo działań ratowników - mężczyzna zmarł. Na miejscu zatrzymano 27-letnią Annę H. - żoną zmarłego. To właśnie ona wezwała pomoc i poinformowała, że chwilę wcześniej ugodziła swojego męża nożem. 

Mówi Magdalena Chodyna z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu:
Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla zatrzymanej. 

27-latka w chwili zatrzymania była pod wpływem alkoholu. Obecnie grozi jej od 10 do nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 

