Mieszkańcy Grudziądza stracili ponad 300 tysięcy złotych. Padli ofiarą oszustwa „na inwestycje w złoto”

Policjanci z Grudziądza ostrzegają przed rosnącą liczbą oszustw związanych z rzekomymi inwestycjami w złoto. Tylko w tym tygodniu do miejscowej jednostki wpłynęły dwa poważne zgłoszenia, w których mieszkańcy miasta stracili oszczędności życia.

W pierwszym przypadku ofiarą padła 68-letnia kobieta. Została ona nakłoniona przez oszustów do zainwestowania pieniędzy w „pewną” inwestycję w złoto. Sprawcy kontaktowali się z nią telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu, budując wrażenie profesjonalizmu i wiarygodności - mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu.

W efekcie kobieta przelała na wskazane konta ponad 187 tysięcy złotych.

Druga sprawa dotyczy 65-letniego mężczyzny, który również uwierzył w atrakcyjną ofertę inwestycyjną. W jego przypadku straty wyniosły 144 tysiące złotych - dodaje policjant.

Mechanizm działania przestępców był podobny – obietnice wysokich zysków, szybki kontakt i presja czasu.

O rzekomych inwestycjach w złoto mówi Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu:

Przestępcy często podszywają się pod doradców inwestycyjnych lub przedstawicieli renomowanych firm. Wykorzystują profesjonalnie wyglądające strony internetowe, fałszywe certyfikaty oraz zmanipulowane wykresy zysków. Namawiają do szybkich decyzji, ograniczając czas na zastanowienie.

Policjanci przypominają! Nie inwestuj pieniędzy pod wpływem emocji i presji czasu. Sprawdzaj wiarygodność firm i osób oferujących inwestycje. Nie udostępniaj danych do bankowości elektronicznej osobom trzecim. Zachowaj szczególną ostrożność wobec „pewnych” i „gwarantowanych” zysków.

