Znamy pierwszą gwiazdę Jarmarku Spichrzowego! W Grudziądzu wystąpi Malik Montana

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-04-17 9:37

W dniach 19-21 czerwca odbędzie się Jarmark Spichrzowy z okazji 735. urodzin miasta. W piątek (19 czerwca) o godzinie 22:00 na grudziądzkiej scenie wystąpi Malik Montana.

Malik Montana

Malik Montana to raper i autor tekstów związany z polsko-niemiecką sceną muzyczną, który wyróżnia się na tle krajowego hip-hopu. Jego twórczość opiera się na nowoczesnych, trapowych brzmieniach i estetyce wyraźnie inspirowanej zachodnią kulturą rapową.

Jarmark Spichrzowy w Grudziądzu to coroczna impreza plenerowa, która łączy funkcje święta miasta, wydarzenia kulturalnego i jarmarku handlowego. Odbywa się zwykle w czerwcu i jest związany z rocznicą nadania praw miejskich – to wtedy mieszkańcy świętują „urodziny” miasta.

Więcej gwiazd tegorocznego jarmarku już wkrótce. 

Malik Montana
Jarmark Spichrzowy Grudziądz
malik montana