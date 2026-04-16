Rywale odrobili zaległości i stracili punkty. Olimpia Grudziądz wiceliderem drugiej ligi

Wczoraj swój zaległy mecz rozegrali piłkarze Warty Poznań. W przypadku gdyby wygrali - przeskoczyliby Olimpię w ligowej tabeli. Ostatecznie mecz ze Śląskiem II Wrocław zakończył się remisem 1:1 (dla Warty trafił Marcel Zylla). A to oznacza, że grudziądzanie - po w pełni rozegranych 27 kolejkach - są na drugim miejscu w tabeli Betclic 2 Ligi. To daje na dziś "Biało-zielonym" bezpośredni awans na pierwszoligowe boiska.

Olimpia po 27 seriach gier ma 53 oczka i jest na drugiej pozycji. Warta jest trzecia i ma punkt mniej (52). Liderem - choć już z mniejszą przewagą - pozostaje Unia Skierniewice, która ma na swoim koncie 56 oczek.

Przed piłkarzami Olimpii teraz wyjazdowy pojedynek z Sokołem Kleczew. Ten mecz w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 15. Warta z kolei u siebie zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała (niedziela, 19 kwietnia) - początek o 19:30.

Grudziądzanie z Wartą zmierzą się bezpośrednio za tydzień. W niedzielę (26 kwietnia) o 19:30 na stadionie w Grudziądzu. Będzie to prawdopodobnie mecz, który zdecyduje o losach bezpośredniego awansu i gry w barażach.

