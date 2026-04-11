Olimpia Grudziądz walczy o awans do pierwszej ligi. Cenna wygrana z KKS Kalisz

Grudziądzanie na prowadzenie wyszli w 27' minucie za sprawą środkowego obrońcy Bartosza Zbiciaka. Później do przerwy bramek przy Piłsudskiego 14 już nie oglądaliśmy.

Po zmianie stron Olimpia ponownie ruszyła do ataku. W 60' minucie swoją 10 bramkę w sezonie zdobył napastnik, Maciej Mas.

Goście nie zamierzali składać broni i zaliczyli trafienie kontaktowej. W 78' minucie głową futbolówkę do bramki grudziądzan skierował Jakub Paszkowski.

W doliczonym czasie gry wynik na 3:1 ustalił Kacper Jarzec. Olimpia ostatecznie wygrała z KKS-em Kalisz 3:1 i powróciła (przynajmniej do 15 kwietnia) na fotel wicelidera Betclic 2 Ligi.

Olimpia Grudziądz: 71. Sebastian Sobolewski - 32. Przemysław Stolc, 25. Bartosz Zbiciak, 5. Beniamin Czajka, 93. Iwan Ciupa - 18. Kacper Jarzec, 26. Oskar Sewerzyński, 10. Kacper Cichoń, 72. Filip Koperski (76, 13. Łukasz Moneta), 7. Tomasz Kaczmarek (72, 16. Karol Fietz) - 9. Maciej Mas (76, 69. Max Pawłowski).

KKS Kalisz (skład wyjściowy): 1. Maciej Krakowiak - 23. Maciej Białczyk, 35. Bartosz Kieliba, 22. Krystian Derkacz, 5. Jakub Staszak, 30. Marcin Grabowski - 16. Bartłomiej Putno, 80. Kamil Kort, 19. Jakub Paszkowski, 11. Tōki Hirosawa - 7. Jakub Jeleń.

Kolejny mecz grudziądzanie rozegrają 18 kwietnia o godzinie 15. Na wyjeździe zmierzą się z Sokołem Kleczew.

Przed sobotnim meczem z KKS-em Kalisz ponownie (wraz z Olimpią Grudziądz) zrealizowaliśmy przedmeczowe studio. Gościem był kapitan "Biało-zielonych", Dominik Frelek.

