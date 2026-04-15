Rusza kolejna edycja Klubu Małego Biegacza. Znamy temat przewodni tegorocznych imprez

Łukasz Piekarski
2026-04-15 21:13

Dzieci wracają na bieżnię! W Grudziądzu startuje trzecia edycja Klubu Małego Biegacza. W tym roku tematem przewodnim będzie kawaleria.

Klub Małego Biegacza w Grudziądzu

Autor: Klub Małego Biegacza / Facebook / Materiały prasowe

Do kalendarza grudziądzkich biegów powraca „Klub Małego Biegacza”. Pierwsza runda już pod koniec kwietnia. Nie zabraknie medali w formie puzzli oraz nowości. Zamiast maskotek będą elementy garderoby.

Najbliższy bieg już w niedzielę (25 kwietnia) na grudziądzkiej Cytadeli. Więcej informacji o zapisach TUTAJ

Kolejne terminy imprez to:

  • • 16 maja
  • • 13 czerwca
  • • 5 września

A więcej o samej idei Klubu Małego Biegacza i tegorocznej odsłonie w naszej rozmowie z jednym z inicjatorem tej imprezy, Marcinem Jędrakiem:

Mediateka.pl

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

sport
bieganie
Dzieci
Grudziądz