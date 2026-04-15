Rusza kolejna edycja Klubu Małego Biegacza. Znamy temat przewodni tegorocznych imprez

Do kalendarza grudziądzkich biegów powraca „Klub Małego Biegacza”. Pierwsza runda już pod koniec kwietnia. Nie zabraknie medali w formie puzzli oraz nowości. Zamiast maskotek będą elementy garderoby.
Najbliższy bieg już w niedzielę (25 kwietnia) na grudziądzkiej Cytadeli. Więcej informacji o zapisach TUTAJ
Kolejne terminy imprez to:
- • 16 maja
- • 13 czerwca
- • 5 września
A więcej o samej idei Klubu Małego Biegacza i tegorocznej odsłonie w naszej rozmowie z jednym z inicjatorem tej imprezy, Marcinem Jędrakiem:
