W Grudziądzu czekają na remont dworca kolejowego. Obok stanie tymczasowa poczekalnia

Zamiast budynku pasażerowie skorzystają z kontenerów. W przyszłym tygodniu ruszy budowa tymczasowej poczekalni na pociągi przejeżdżające przez Grudziądzu.
To będzie kilka kontenerów ustawionych obok siebie - zapowiada Tomasz Szymański sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na początku przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a w kolejnym tygodniu dostawa modułów, z których powstanie tymczasowy obiekt.
Tymczasowy obiekt obsługi pasażerów powstanie na parkingu przy bocznym wejściu do dworca PKP. Jego uruchomienie jest konieczne, aby mogły ruszyć zasadnicze prace budowlane i gruntowna modernizacja dworca w Grudziądzu.
Jak będzie wyglądał dworzec tymczasowy w Grudziądzu?
- będzie miał dwie kondygnacje i prostokątny kształt,
- każdą z kondygnacji tworzyć ma osiem połączonych modułów kontenerowych,
- na dole znajdą się pomieszczenia dla podróżnych,
- na piętrze znajdzie się pomieszczenie Straży Ochrony Kolei,
- do budynku prowadzić będzie wejście zlokalizowane od strony północnej,
- od strony południowej planowane jest wyjście w kierunku peronów
W tymczasowym budynku dworca pojawi się również kasa biletowa, której od początku marca brakuje na stacji. Obecnie pasażerowie mogą kupować bilety tylko przez internet lub u konduktorów.
Generalnym wykonawcą modernizacji dworca PKP w Grudziądzu została firma Budimex. Prace mają ruszyć w drugim kwartale 2026 roku i zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku. Wartość inwestycji przekracza 76,3 mln zł brutto.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]