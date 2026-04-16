W Grudziądzu czekają na remont dworca kolejowego. Obok stanie tymczasowa poczekalnia

Łukasz Piekarski
2026-04-16 12:27

Jest nadzieja na początek remontu dworca kolejowego w Grudziądzu. PKP przekazały do wykonawcy plac na budowę dworca tymczasowego. Ten będzie zlokalizowany na terenie obecnego parkingu, po zachodniej stronie istniejącego budynku.

Zamiast budynku pasażerowie skorzystają z kontenerów. W przyszłym tygodniu ruszy budowa tymczasowej poczekalni na pociągi przejeżdżające przez Grudziądzu.

To będzie kilka kontenerów ustawionych obok siebie - zapowiada Tomasz Szymański sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na początku przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a w kolejnym tygodniu dostawa modułów, z których powstanie tymczasowy obiekt.

Tymczasowy obiekt obsługi pasażerów powstanie na parkingu przy bocznym wejściu do dworca PKP. Jego uruchomienie jest konieczne, aby mogły ruszyć zasadnicze prace budowlane i gruntowna modernizacja dworca w Grudziądzu.

O dworcu tymczasowym w Grudziądzu mówi wiceminister Tomasz Szymański:
Jak będzie wyglądał dworzec tymczasowy w Grudziądzu?

  • będzie miał dwie kondygnacje i prostokątny kształt,
  • każdą z kondygnacji tworzyć ma osiem połączonych modułów kontenerowych,
  • na dole znajdą się pomieszczenia dla podróżnych,
  • na piętrze znajdzie się pomieszczenie Straży Ochrony Kolei,
  • do budynku prowadzić będzie wejście zlokalizowane od strony północnej,
  • od strony południowej planowane jest wyjście w kierunku peronów

W tymczasowym budynku dworca pojawi się również kasa biletowa, której od początku marca brakuje na stacji. Obecnie pasażerowie mogą kupować bilety tylko przez internet lub u konduktorów.

Generalnym wykonawcą modernizacji dworca PKP w Grudziądzu została firma Budimex. Prace mają ruszyć w drugim kwartale 2026 roku i zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku. Wartość inwestycji przekracza 76,3 mln zł brutto.

