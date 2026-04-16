W Grudziądzu czekają na remont dworca kolejowego. Obok stanie tymczasowa poczekalnia

Zamiast budynku pasażerowie skorzystają z kontenerów. W przyszłym tygodniu ruszy budowa tymczasowej poczekalni na pociągi przejeżdżające przez Grudziądzu.

To będzie kilka kontenerów ustawionych obok siebie - zapowiada Tomasz Szymański sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na początku przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a w kolejnym tygodniu dostawa modułów, z których powstanie tymczasowy obiekt.

Tymczasowy obiekt obsługi pasażerów powstanie na parkingu przy bocznym wejściu do dworca PKP. Jego uruchomienie jest konieczne, aby mogły ruszyć zasadnicze prace budowlane i gruntowna modernizacja dworca w Grudziądzu.

O dworcu tymczasowym w Grudziądzu mówi wiceminister Tomasz Szymański:

Jak będzie wyglądał dworzec tymczasowy w Grudziądzu?

będzie miał dwie kondygnacje i prostokątny kształt,

każdą z kondygnacji tworzyć ma osiem połączonych modułów kontenerowych,

na dole znajdą się pomieszczenia dla podróżnych,

na piętrze znajdzie się pomieszczenie Straży Ochrony Kolei,

do budynku prowadzić będzie wejście zlokalizowane od strony północnej,

od strony południowej planowane jest wyjście w kierunku peronów

W tymczasowym budynku dworca pojawi się również kasa biletowa, której od początku marca brakuje na stacji. Obecnie pasażerowie mogą kupować bilety tylko przez internet lub u konduktorów.

Generalnym wykonawcą modernizacji dworca PKP w Grudziądzu została firma Budimex. Prace mają ruszyć w drugim kwartale 2026 roku i zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku. Wartość inwestycji przekracza 76,3 mln zł brutto.

