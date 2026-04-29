Zamieszanie w Radzie Miejskiej Grudziądza. Szymon Gurbin pozostanie przewodniczącym

Uchwałę związaną z odwołaniem Szymona Gurbina z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Grudziądzu wcześniej podpisało 8 radnych. Byli to przedstawiciele Lewicy, PIS oraz radny Roman Sarnowski.

Wsłuchaliśmy się w tej sprawie w głos mieszkańców - mówi radny Lewicy, Łukasz Kowarowski.

Szymona Gurbina poparło 13 rajców. I to ich głosami dotychczasowy przewodniczący rady pozostał na swoim stanowisku.

Jesteśmy zaskoczeni egzotyczną koalicją, jaka powstała na linii PIS - Lewica. Według nas, przewodniczący Szymon Gurbin dobrze zarządza obradami rady miejskiej - mówi radny Koalicji Obywatelskiej, Jakub Kopkowski.

