Zamieszanie w Radzie Miejskiej Grudziądza. Szymon Gurbin pozostanie przewodniczącym

Łukasz Piekarski
2026-04-29 13:09

Szymon Gurbin pozostanie przewodniczącym Rady Miejskiej w Grudziądzu. Poparło go 13 radnych. Zmiany oczekiwało 8 rajców.

Uchwałę związaną z odwołaniem Szymona Gurbina z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Grudziądzu wcześniej podpisało 8 radnych. Byli to przedstawiciele Lewicy, PIS oraz radny Roman Sarnowski. 

Wsłuchaliśmy się w tej sprawie w głos mieszkańców - mówi radny Lewicy, Łukasz Kowarowski. 

Szymona Gurbina poparło 13 rajców. I to ich głosami dotychczasowy przewodniczący rady pozostał na swoim stanowisku. 

Jesteśmy zaskoczeni egzotyczną koalicją, jaka powstała na linii PIS - Lewica. Według nas, przewodniczący Szymon Gurbin dobrze zarządza obradami rady miejskiej - mówi radny Koalicji Obywatelskiej, Jakub Kopkowski. 

