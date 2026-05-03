GKM Grudziądz dzielnie walczył w Toruniu. Mistrzowie Polski nieznacznie lepsi

Żużlowcy z Grudziądza nie bez walki przegrali derbowy pojedynek z mistrzami Polski na toruńskiej Motoarenie. Najskuteczniejszymi zawodnikami w kadrze "Gołębi" byli: Vadim Tarasenki 12 oczek oraz Michael Jepsen Jensen i Maksym Drabik po 11.

Po toruńskiej stronie Emil Sajfutdinow zdobył 12 punktów. Dwa oczka mniej wywalczył Patryk Dudek.

Press Toruń: Patryk Dudek 10+1 (3, 1*, 2, 3, 1); Robert Lambert 7+1 (2, 2, 1*, 0, 2); Norick Bloedorn 7+2 (1, 0, 3, 2*, 1*); Mikkel Michelsen 3+1 (0, 2, 1*, 0); Emil Sajfutdinow 12 (2, 2, 3, 2, 3); Mikołaj Duchiński 2+1 (2*, 0, 0); Antoni Kawczyński 7+1 (3, 1*, 3).

GKM Grudziądz: Max Fricke 4 (2, 0, 0, 2, 0); Maksym Drabik 11 (1, 3, 3, 1, 3); Damian Miller 0 (-, -, -, -); Wadim Tarasienko 12+1 (3, 3, 2, 1*, 1, 2); Michael Jepsen Jensen 11 (3, 3, 2, 3, 0); Kevin Małkiewicz 3+1 (t, 1, 1, 1*, 0); Bastian Pedersen 1 (0, 1, 0, 0).

