Znamy wszystkie gwiazdy Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu. Tak wygląda plan koncertów

Ostatnią - zaprezentowaną - gwiazdą Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu jest Blanka.
To artystka, której nikomu nie trzeba dziś przedstawiać. Szeroką popularność przyniósł jej przebój „Solo” oraz występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, a jej koncerty przyciągają tłumy i od pierwszych minut zamieniają się w energetyczne widowiska - czytamy na stronie organizatora.
Znamy więc pełny plan koncertów na tegorocznym Jarmarku Spichrzowy.
- 19:00 - Julia Żugaj
- 20:00 - Blanka
- 21:00 - C-Bool
- 19:00 Łukasz Zagrobelny
- 20:30 Tatiana Okupnik
- 22:00 Big Cyc
Tegoroczny Jarmark Spichrzowy w Grudziądzu odbędzie się w dniach od 19 do 21 czerwca.
