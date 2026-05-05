Znamy wszystkie gwiazdy Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu. Tak wygląda plan koncertów

Ostatnią - zaprezentowaną - gwiazdą Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu jest Blanka.

To artystka, której nikomu nie trzeba dziś przedstawiać. Szeroką popularność przyniósł jej przebój „Solo” oraz występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, a jej koncerty przyciągają tłumy i od pierwszych minut zamieniają się w energetyczne widowiska - czytamy na stronie organizatora.

Znamy więc pełny plan koncertów na tegorocznym Jarmarku Spichrzowy.

Piątek (19 czerwca): 19:00 - Julia Żugaj

20:00 - Blanka

21:00 - C-Bool

Sobota (20 czerwca): 19:00 Łukasz Zagrobelny

20:30 Tatiana Okupnik

22:00 Big Cyc

Tegoroczny Jarmark Spichrzowy w Grudziądzu odbędzie się w dniach od 19 do 21 czerwca.

