Znamy wszystkie gwiazdy Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu. Tak wygląda plan koncertów

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-05-05 10:35

Poznaliśmy wszystkie gwiazdy Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu. Jako ostatnią organizatorzy zaprezentowali Blankę. Plan poniżej w artykule.

Blanka x Skolim w Esce

i

Autor: Marek Kudelskki/Super Express

Ostatnią - zaprezentowaną - gwiazdą Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu jest Blanka. 

To artystka, której nikomu nie trzeba dziś przedstawiać. Szeroką popularność przyniósł jej przebój „Solo” oraz występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, a jej koncerty przyciągają tłumy i od pierwszych minut zamieniają się w energetyczne widowiska - czytamy na stronie organizatora. 

Znamy więc pełny plan koncertów na tegorocznym Jarmarku Spichrzowy. 

Piątek (19 czerwca):
  • 19:00 - Julia Żugaj 
  • 20:00 - Blanka 
  • 21:00 - C-Bool 
Sobota (20 czerwca):
  • 19:00 Łukasz Zagrobelny
  • 20:30 Tatiana Okupnik 
  • 22:00 Big Cyc
Sonda
Na który koncert czekacie najbardziej?

Tegoroczny Jarmark Spichrzowy w Grudziądzu odbędzie się w dniach od 19 do 21 czerwca. 

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Skolim i Blanka w studiu Eski. Wokalista odpalił się nt. Eurowizji!
Przeczytaj także:
Policjanci z Grudziądza podsumowali majówkę na drogach. Tak wyglądają statystyki
Jarmark Spichrzowy Grudziądz
Blanka