Koncert „Przystań wolności” w Grudziądzu. Nad Wisłą wystąpią muzyczne gwiazdy

Święto Województwa odbędzie się 13 czerwca, o godzinie 19.00 na Błoniach Nadwiślańskich. Na scenie wystąpią takie gwiazdy muzyczne jak: Ewelina Flinta, Margaret, Modelki, Natalia Nykiel, Natasza, Viki Gabor, Michał Szpak oraz Sebastian Fabijański.

O oprawę muzyczną zadba Michał Rybka z zespołem, a wydarzenie poprowadzi Agnieszka Kołodziejska.

Wstęp wolny.

i Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe Oficjalny plakat wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]