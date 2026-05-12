Koncert „Przystań wolności” w Grudziądzu. Nad Wisłą wystąpią muzyczne gwiazdy

Łukasz Piekarski
Łukasz Piekarski
2026-05-12 13:05

13 czerwca o godz. 19 na Błoniach Nadwiślańskich odbędzie się koncert „Przystań wolności”. Wydarzenie organizowane jest w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Roku Ludzi Filmu z Kujaw i Pomorza. Wstęp jest bezpłatny, a w razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do hali SP nr 21.

Natalia Nykiel

i

Autor: AKPA

Święto Województwa odbędzie się 13 czerwca, o godzinie 19.00 na Błoniach Nadwiślańskich. Na scenie wystąpią takie gwiazdy muzyczne jak: Ewelina Flinta, Margaret, Modelki, Natalia Nykiel, Natasza, Viki Gabor, Michał Szpak oraz Sebastian Fabijański.

O oprawę muzyczną zadba Michał Rybka z zespołem, a wydarzenie poprowadzi Agnieszka Kołodziejska.

Wstęp wolny. 

Oficjalny plakat wydarzenia

i

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe Oficjalny plakat wydarzenia

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Poranne Wyjce - Nie lubię się kłócić (Modelki - Chyba że z Tobą)
Przeczytaj także:
Pędził BMW 142 km/h przez miasto. 18-latek błyskawicznie stracił prawo jazdy
koncert
Grudziądz