44 mld euro z UE napędzi polską zbrojeniówkę. WZU w Grudziądzu z szansą na duże kontrakty

Polska sięgnie po blisko 44 mld euro z unijnego programu SAFE. Pieniądze mają wesprzeć rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego, także w kujawsko-pomorskim. Dzięki temu wzrośnie produkcja sprzętu dla armii i możliwości eksportowe firm.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Do naszego kraju trafi ponad 180 mld zł w niskooprocentowanych pożyczkach. Środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektu „Tarcza Wschód”, rozwój systemów antydronowych oraz obronę przeciwlotniczą.

Środki muszą zostać rozdysponowane do 2030 roku.

To dla Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądza szansa na rozwój i nowe kontrakty - mówi Maciej Beściak, prezes WZU w Grudziądzu.

Duża liczba zamówień na najbliższe lata pozwala firmie planować dalszy rozwój i stopniowe zwiększanie zespołu przy kolejnych projektach.

