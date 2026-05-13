Festiwal „Jednym Słowem. Grudziądz Literacki”. Zobacz plan wydarzeń

Łukasz Piekarski
2026-05-13 13:34

Spotkania autorskie, spektakle, gra miejska i warsztaty. Przed nami II edycja festiwalu „Jednym Słowem. Grudziądz Literacki”. Na eska.pl znajdziecie pełny program trzech dni wydarzeń. Jedną z gwiazd będzie Marcin Meller.

Marcin Meller

Autor: Bestseller, Bestsellery Empiku 2022, Empik, Luty 2023, Marcin Meller/ AKPA

Na uczestników czekają spotkania z pisarzami oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie znalazły się także spektakle, projekcja filmu i koncerty na żywo. Organizatorzy przygotowali również grę miejską oraz spacer literacki.

Festiwal to wyjątkowa okazja, by odkryć nowe historie, poznać twórców i wspólnie celebrować literaturę. Przez trzy dni Grudziądz stanie się miejscem, gdzie słowo ożywa – w rozmowach, sztuce i muzyce - mówi Barbara Labocha z Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. 

Zapisy na wybrane wydarzenia pod numerem telefonu 56 46 202 01.

Piątek 26.06.2026 r.
  • 16:00 „Morskie opowieści” – spektakl Teatru Katarynka oraz animacje i zabawy dla dzieci / Ogród BM
  • 17:30 Marcin Pałasz – spotkanie autorskie / Sala wielofunkcyjna BM
  • 18:30 Natalia de Barbaro – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 20:00 Marcin Meller – spotkanie autorskie / Ogród BM
Sobota 27.06.2026 r.
  • 10:00 „Malinka Wombat” – warsztaty dla dzieci z Marcinem Koziołem / Sala wielofunkcyjna BM / Zapisy dla dzieci w wieku do 9 lat w Dziale dla Dzieci i Młodzieży
  • 10:00 Warsztaty literackie z Robertem Małeckim dla młodzieży i dorosłych / Dział dla Dzieci i Młodzieży / Zapisy w Wypożyczalni Głównej
  • 11:00 „Jubel na fyrtlu” – gra miejska / start: Rynek Główny/ Zapisy w Wypożyczalni Głównej
  • 12:00 „Detektywi na kółkach…” – warsztaty dla dzieci z Marcinem Koziołem / Sala wielofunkcyjna BM / Zapisy dla dzieci w wieku 10-13 lat w Dziale dla Dzieci i Młodzieży
  • 14:00 Bogusław Wołoszański – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 14:00 Natalia Fromuth (Young Adult) – spotkanie autorskie / Filia nr 13
  • 15:30 Michał Szulim – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 17:00 Michał Witkowski – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 18:30 Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 20:00 „Projekt Grechuta” – koncert zespołu Plateau / Ogród BM
Niedziela 28.06.2026 r.
  • 10:00 Spacer literacki z udziałem autora Tomasza Betchera / we współpracy z Kołem Przewodników PTTK w Grudziądzu / zbiórka Gmach Główny BM
  • 10:00 „Strach pod lupą” – warsztaty literackie dla dzieci z Mają Strzałkowską / Sala wielofunkcyjna BM / Zapisy Zapisy dla dzieci w wieku 4-7 lat w Dziale dla Dzieci i Młodzieży
  • 11:00 Warsztaty malowania toreb z Marianną Gitner-Sawistowską / Ogród BM Liczba toreb ograniczona
  • 12:00 „Mali detektywi na tropie” – warsztaty detektywistyczne dla dzieci z Mają Strzałkowską / Sala wielofunkcyjna BM / Zapisy dla dzieci w wieku 7-10 lat w Dziale dla Dzieci i Młodzieży
  • 14:00 Angelika Łabuda (Young Adult) – spotkanie autorskie / Filia nr 13
  • 14:00 „Kamienny” – spektakl Krakowskiego Teatru Ulicznego ”Scena Kalejdoskop” / Rynek Główny
  • 15:30 Igor Brejdygant – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 17:00 Olga Rudnicka – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 16:00 „Człowiek do wszystkiego” – pokaz filmu na podstawie powieści Roberta Walsera w reżyserii Anki i Wilhelma Sasnalów / Klub Akcent Gość specjalny: Anka Sasnal
  • 18:30 Mieczysław Gorzka – spotkanie autorskie / Ogród BM
  • 20:00 Mariusz Czubaj i Marcin Świetlicki – spotkanie autorskie / Ogród BM
Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Eska. 

