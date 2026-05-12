Piłkarze Olimpii mają zgodę na grę w pierwszej lidze. Zapadła decyzja w PZPN

Łukasz Piekarski
2026-05-12 14:12

Piłkarze Olimpii Grudziądz w przyszłym sezonie będą mogli grać na pierwszoligowych boiskach. Taką decyzję podjęła Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN.

Olimpia Grudziądz zagra z Zagłębiem Sosnowiec

Autor: Kamil Danielewicz/ Materiały prasowe Olimpia Grudziądz zagra z Zagłębiem Sosnowiec

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji dla klubów Betclic I ligi z możliwością awansu do rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz klubów Betclic II ligi z możliwością awansu do Betclic I ligi.

W kontekście Olimpii Grudziądz:

Komisja postanowiła przyznać klubom: Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Sandecja Nowy Sącz: licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Betclic 1. Ligi w sezonie 2026/2027 z nadzorem infrastrukturalnym.

Grudziądzanie są obecnie na trzeciej pozycji w tabeli Betclic 2 Ligi. Do drugiego miejsca (czyli Warty Poznań) "Biało-zieloni" tracą dwa oczka. 

